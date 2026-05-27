Hrvatska: Zemljotres jačine 4,1 pogodio područje Siska, osjetio se i u Zagrebu

Zemljotres magnitude 4,1 po Richteru pogodio je u srijedu područje Siska, saopštio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je oko 10 kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u glavnom gradu Zagrebu i okolnim područjima, gdje su građani prijavili kratko, ali snažno podrhtavanje.

Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.