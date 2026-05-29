Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio izmjene Zakona o trgovini kojima se jedinicama lokalne samouprave daje veća kontrola nad prodajom alkohola, uz zabranu prodaje alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima

Hrvatska zabranjuje prodaju energetskih pića mlađima od 18 godina Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio izmjene Zakona o trgovini kojima se jedinicama lokalne samouprave daje veća kontrola nad prodajom alkohola, uz zabranu prodaje alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima

Hrvatski sabor je u petak izglasao izmjene Zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daju ovlasti regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama te zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića, mlađima od 18 godina, javlja Anadolu.

Izmjene Zakona o trgovini zastupnici su podržali jednoglasno. Međutim, Marijana Puljak iz Centra imala je primjedbu na predloženo rješenje, ocijenivši kako se zakonom kasni nekoliko godina te kako se gradovima nameće kruto rješenje po načelu "ili svi ili nitko".

"Umjesto da dopustite lokalnoj samoupravi da sama ciljano zabrani prodaju alkohola u kriznim zonama, poput historijskih jezgri, prisiljavate ih da istu mjeru uvedu na cijelom svom teritoriju", upozorila je Puljak.

Amandmanom je tražila uvođenje zoniranja, međutim, to je odbijeno.

Izmjenama zakona jedinicama lokalne samouprave omogućuje se da putem svojih predstavničkih tijela donose odluke o vremenu u kojem trgovine na njihovu području smiju prodavati alkoholna pića.

Takve odluke moći će se donositi radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša.

Zakonskim izmjenama dodatno se jača i zaštita maloljetnika. Trgovcima se uvodi obaveza uskraćivanja prodaje alkoholnih i energetskih pića ako procijene kako je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno.

To pravilo vrijedit će i za automatizirane blagajne.

Propisuje se i obaveza trgovca da pri prodaji alkoholnih pića putem interneta na svojoj mrežnoj stranici osigura provjeru punoljetnosti putem informacijskog sistema e-Građani.