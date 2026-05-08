Hrvatska: Za ratni zločin nad zarobljenim braniteljima Travica osuđen na 20 godina zatvora Osječki sud utvrdio da je Željko Travica tokom napada na Cerić i Mirkovce 1991. godine učestvovao u ubistvima i zlostavljanju zarobljenih hrvatskih branitelja te ga nepravosnažno osudio na 20 godina zatvora

Prvostepenom presudom osječkog Županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. i osuđen na 20 godina zatvora, javlja Anadolu.

Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istakao je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da ih je ubijao i zlostavljao, a što proizlazi prvenstveno iz iskaza svjedoka, ali i drugih dokaza, poput obdukcijskih nalaza žrtava.



Travica je nekoliko puta odgađao iznošenje odbrane, pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije.



Ranije je negirao krivnju za krivično djelo iz optužnice, navodeći da mu je postupak montiran te da nije zlostavljao zarobljene hrvatske branitelje.



S obzirom na to da je osuđen na kaznu zatvora dužu od pet godina sudsko vijeće mu je produžilo istražni zatvor koji može trajati do pravosnažne presude, a u izrečenu kaznu Travici će biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. novembra 2024. godine.



Travicu optužnica tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. oktobra 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne odbrane Mirkovci, tokom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta. Pritom je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao.



Tužilaštvo tvrdi da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.



Optužen je i da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.



Travica je uhapšen 5. oktobra 2024. na graničnom prelazu Calais u Francuskoj, pri ulasku iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.