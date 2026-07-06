Ovogodišnji ultramaraton u znak sjećanja na žrtve Vukovara i Srebrenice trče Miroslav Dudić-Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac, dok će im se na pojedinim dionicama pridružiti i drugi trkači

Hrvatska: Ultramaratonci potrčali s Ovčare prema Srebrenici Ovogodišnji ultramaraton u znak sjećanja na žrtve Vukovara i Srebrenice trče Miroslav Dudić-Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac, dok će im se na pojedinim dionicama pridružiti i drugi trkači

S Memorijalnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutro krenuo je XV. ultramaraton Vukovar – Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (VBNMGZ) organizira u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ultramaraton se održava od 6. do 10. srpnja, a sudionici će u pet etapa pretrčati ukupno 227 kilometara na ruti Ovčara – Vinkovci – Brčko – Janja – Zvornik – Srebrenica (Potočari), gdje se njihov dolazak očekuje 10. srpnja oko 12.45 sati.

Prvu etapu od Vukovara do Vinkovaca podržali su i djelatnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, a sudjelovao je i hrvatski ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine i predsjednik VBNMGZ-a Armin Hodžić na samom početku ultramaratona izjavio je:

“I ove godine nastojimo da čuvamo sjećanje na sve nevine žrtve Vukovara i Srebrenice, put dug više od 200 kilometara, koji ukazuje na bol i žrtvu, i da se nikada ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi.”

“Ovo je 15 godina maratona posvećenog svim nevinim žrtvama uz poruku da se ovo zlo više nikada nikome ne ponovi”, poručio je dugogodišnji ultramaratonac Duško Štrbac.

Manifestacija se održava petnaestu godinu zaredom u znak sjećanja na žrtve Vukovara, genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Cilj ultramaratona je očuvanje kulture sjećanja, odavanje počasti žrtvama te podsjećanje na važnost pronalaska i identifikacije svih nestalih osoba.

Ovogodišnji ultramaraton trče Miroslav Dudić-Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac, dok će im se na pojedinim dionicama pridružiti i drugi trkači.

Ovogodišnje izdanje obilježava i 15. obljetnicu održavanja ultramaratona, tim povodom pripremljena je monografija koja objedinjava dosadašnje utrke, sudionike i svjedočanstva o ovom memorijalnom projektu.

XV. ultramaraton Vukovar – Srebrenica održava se pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Zagreba.

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari 11. jula bit će obavljena dženaza i ukop još 10 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine.