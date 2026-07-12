Prema dostupnim informacijama, deset automobila je u potpunosti uništeno, jedno je djelimično izgorjelo

Hrvatska: U požaru u auto-servisu u Zagrebu izgorjelo 10 vozila Prema dostupnim informacijama, deset automobila je u potpunosti uništeno, jedno je djelimično izgorjelo

Deset vozila potpuno je izgorjelo, a tri su oštećena u požaru koji je zahvatio auto-servis u zagrebačkom naselju Sesvete, prenose lokalni mediji u nedjelju.



Vatrogasci su dojavu o požaru dobili 22 minute nakon ponoći, navodi Jutarnji list.

Prema dostupnim informacijama, deset automobila je u potpunosti uništeno, jedno je djelimično izgorjelo, dok su dva pretrpjela manja oštećenja.

Tokom intervencije vatrogasaca, vatra se proširila i izvan ograde servisa, pri čemu je oštećen i jedan brod koji se nalazio u blizini.

Vatrogasci su uspjeli brzo staviti požar pod kontrolu i spriječiti njegovo dalje širenje.

Uzrok izbijanja požara i ukupna materijalna šteta bit će utvrđeni nakon policijskog uviđaja. Prema nezvaničnim informacijama, kao mogući uzrok spominje se ljudski faktor.