Hrvatska: Troje povrijeđenih u nevremenu koje je pogodilo Zagreb Udari vjetra dosezali su brzinu do 90 kilometara na sat, a širom grada zabilježeni su brojni padovi stabala, kaže zamjenik gradonačelnika

Tri osobe lakše su povrijeđene u snažnom nevremenu koje je u utorak zahvatilo Zagreb, potvrđeno je iz gradske uprave.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet izjavio je da su dvije osobe povrijeđene na području Tuškanca, a jedna na Maksimirskoj cesti, te da su svi zbrinuti.

Dodao je da je tokom nevremena zabilježeno oko 300 poziva građana prema Centru 112.

Prema njegovim riječima, udari vjetra dosezali su brzinu do 90 kilometara na sat, a širom grada zabilježeni su brojni padovi stabala, posebno na Savskoj i Maksimirskoj cesti. Na tim lokacijama stabla su padala na tramvajske vodove, zbog čega su vatrogasci intervenirali kako bi omogućili normalizaciju saobraćaja.

Iz gradske uprave saopćeno je da je tramvajski saobraćaj na Maksimirskoj cesti ponovo uspostavljen od 16 sati, dok je na Savskoj ranije normalizovan.

Korlaet je naveo da su na terenu angažovane gradske službe, uključujući oko 50 radnika Zrinjevca, kao i po 25 radnika Vodoopskrbe i odvodnje te Zagrebačkih cesta, koji rade na sanaciji posljedica nevremena.

Istakao je da nevrijeme nije bilo snažno kao ono krajem marta, te izrazio očekivanje da će se vremenske prilike stabilizirati tokom večeri.

Predsjednik Uprave ZET Marko Bogdanović rekao je da je tramvajski saobraćaj imao značajnih poteškoća, dok je autobusni promet bio još više pogođen.

Kako je naveo, autobusne linije su u poslijepodnevnim satima uglavnom stabilizovane, osim linije 140 za Sljeme, koja ne saobraća zbog srušenih stabala i zimskih uslova. Također, žičara za Sljeme nije bila u funkciji zbog upozorenja na nevrijeme.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreba Siniša Jembrih rekao je da su vatrogasci od početka nevremena imali oko 70 intervencija, uglavnom na uklanjanju stabala i dijelova objekata s cesta, vozila i infrastrukture.

Dodao je da su vatrogasci intervenirali i na gašenju požara krovišta kuće u Retkovcu, koji je brzo stavljen pod kontrolu.

Prema njegovim riječima, prioritet u intervencijama bio je osiguranje javnog i cestovnog saobraćaja, a u toku je još desetak intervencija koje zahtijevaju dodatno vrijeme zbog obima oštećenja.