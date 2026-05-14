Hrvatska s EU-om potpisala zajam za odbranu vrijedan 1,7 milijardi eura Riječ je o zajmu namijenjenom za investicije u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione za transport i logistiku, te u različite vrste municije

Hrvatska je u četvrtak s Evropskom unijom potpisala sporazum o zajmu vrijednom milijardu i sedamsto miliona eura za jačanje svoje odbrane, prenosi Anadolu.



Sporazum o zajmu u okviru Instrumenta „Sigurnosne mjere za Evropu” (SAFE) u Banskim dvorima su s hrvatske strane potpisali ministar odbrane Ivan Anušić i ministar finansija Tomislav Ćorić, a s evropske strane povjerenik za odbranu Andrius Kubilius.



Riječ je o zajmu vrijednom milijardu i 700 miliona eura namijenjenom prije svega za investicije u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione koji su, uz naoružanje, „izrazito važni” za transport i logistiku, te u različite vrste municije, rekao je uoči potpisivanja premijer Andrej Plenković, dodajući da je riječ o povoljnom zajmu na 45 godina, objavila je Hina.

Premijer je naglasio da se Hrvatska time približava ispunjavanju novih ciljeva NATO-a o povećanju izdvajanja za odbranu na pet posto do 2035. godine.

NATO je na samitu u Hagu prošle godine odredio cilj od 3,5 posto za vojne troškove, te 1,5 posto za investicije „dvojne namjene”.

Plenković je rekao da je njegova vlada tokom deset godina mandata trostruko povećala budžet za odbranu, koji je 2025. dosegao 2,1 posto BDP-a, te da oko trećine tih izdvajanja ide za modernizaciju vojske.

Kubilius, prvi evropski povjerenik za odbranu i bivši litvanski premijer u dva mandata, rekao je u svom obraćanju da „nisu laka vremena” za Evropu, suočenu s nekoliko ratova.

Za SAFE je rekao da je riječ o „instrumentu bez presedana”, pohvalivši Hrvatsku što pokazuje „jasno vodstvo u preuzimanju odgovornosti za svoju odbranu”.

Kubilius je Hrvatsku predstavio kao „primjer drugim državama” slične veličine, izdvojivši ponovno uvođenje vojnog roka, modernizaciju zračnih snaga, kao i liderstvo u evropskim inicijativama poput razvoja bespilotnih letjelica.

Ministar Ćorić ranije je rekao da se od 1,7 milijardi eura koje su na raspolaganju Hrvatskoj, 255 miliona eura stavlja na raspolaganje kao predfinansiranje.

Zajam se finansira zaduživanjem Evropske unije na međunarodnim tržištima kapitala, a državama članicama stavlja se na raspolaganje pod povoljnim uslovima, uz dug rok dospijeća i period počeka.

Sredstva za Republiku Hrvatsku dostupna su do 31. decembra 2030. godine, uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Sredstva za otplatu glavnice zajma, plaćanje kamata i ostalih troškova zajma osiguravaju se u državnom budžetu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva finansija.