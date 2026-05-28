Hrvatska predstavila paket antiinflacijskih mjera: Porez na prekomjerne marže i zamrzavanje državne potrošnje Plenković poručio da je cilj “ohladiti” ekonomiju i zaštititi građane od rasta cijena, dok ministar finansija Ćorić upozorava na nastavak inflacijskih pritisaka zbog visoke domaće potražnje i globalnih kriza

Hrvatska vlada predstavila je paket antiinflacijskih mjera kojim planira usporiti rast cijena i smanjiti pritisak na građane i privredu, a među ključnim potezima su porez na prekomjerne trgovačke marže, veća davanja za obrtnike i iznajmljivače u turizmu te zamrzavanje dijela državne potrošnje.

Paket mjera predstavljen je na sjednici Vlade Hrvatske nakon konsultacija sa socijalnim partnerima, predstavnicima privrednih komora, penzionera i lokalnih zajednica.

Premijer Andrej Plenković rekao je da je cilj Vlade zadržati podršku građanima i privredi u pogledu cijena energenata, uključujući električnu energiju, plin i naftne derivate, kao i nastavak primjene sniženih stopa PDV-a.

“Paketi pomoći koje smo do sada usvajali pomogli su da Hrvatska očuva socijalnu koheziju i da prođemo svi zajedno kroz ove različite krize i njihove posljedice“, rekao je Plenković, navodeći kao uzroke inflacije rusku agresiju na Ukrajinu, sukobe na Bliskom istoku i rast cijena energenata.

Najavio je da će nove mjere uključivati budžetsku disciplinu i usporavanje rasta državne potrošnje, uz zadržavanje budžetskih prava do prvog kvartala 2027. godine.

Predviđen je i moratorij na administrativne cijene koje određuju državna tijela i kompanije u većinskom državnom vlasništvu tokom ove godine.

Među poreskim mjerama su uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika i turizma, kao i ukidanje poreza na dohodak na penzije.

Plenković je istakao da su mjere važne kako bi se građani zaštitili od prelijevanja energetske krize na ostale cijene i kako bi se osigurala pravednija raspodjela tereta.

Govoreći o ekonomskim pokazateljima, premijer je naveo da je prosječna neto plata u martu iznosila 1.555 eura, dok je medijalna plata dostigla 1.317 eura.

Dodao je da u Hrvatskoj trenutno radi oko 1,758 miliona zaposlenih, dok je broj nezaposlenih nešto veći od 61.000.

Ministar finansija Tomislav Ćorić upozorio je da je hrvatska ekonomija, zbog snažnog rasta domaće potražnje i visoke privredne aktivnosti, posebno izložena inflacijskim pritiscima.

“Hrvatsko gospodarstvo i ove i iduće godine rast će značajno više od prosjeka europodručja, zbog čega će okolnosti visoke agregatne potražnje ostati prisutne, uz mogućnost daljnjeg rasta inflacije“, rekao je Ćorić.

Istakao je da su prosječne plate u posljednjih deset godina porasle za 108 posto, dok su medijalne plate i penzije udvostručene.

Ćorić je dodao da se Hrvatska trenutno suočava s visokim geopolitičkim napetostima i posljedicama energetskih šokova koji su pogodili gotovo sve svjetske ekonomije.