Hrvatska potvrdila podršku evropskom putu Sjeverne Makedonije

Elvır Hodzıc
30 April 2026•Ažuriranje: 30 April 2026
Hrvatska i Sjeverna Makedonija imaju stabilne i partnerske odnose uz visoku razinu usklađenosti stavova, istaknuto je na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Zagrebu.
Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman sastao se s ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim, pri čemu je potvrđena snažna i kontinuirana podrška Zagreba evropskom putu Skoplja.
Tokom razgovora naglašena je važnost nastavka reformskih procesa u Sjevernoj Makedoniji, kao i daljnje jačanje bilateralne saradnje kroz buduće zajedničke projekte i strateške inicijative.
Istaknuto je i da dvije zemlje, kao saveznice u NATO-u, dodatno potvrđuju čvrsto partnerstvo i saradnju u suočavanju sa zajedničkim sigurnosnim izazovima.