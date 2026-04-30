Hrvatska potvrdila podršku evropskom putu Sjeverne Makedonije - Grlić Radman i Mucunski istakli stabilne odnose i jačanje saradnje u okviru NATO-a

Hrvatska i Sjeverna Makedonija imaju stabilne i partnerske odnose uz visoku razinu usklađenosti stavova, istaknuto je na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Zagrebu.

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman sastao se s ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim, pri čemu je potvrđena snažna i kontinuirana podrška Zagreba evropskom putu Skoplja.

Tokom razgovora naglašena je važnost nastavka reformskih procesa u Sjevernoj Makedoniji, kao i daljnje jačanje bilateralne saradnje kroz buduće zajedničke projekte i strateške inicijative.

Istaknuto je i da dvije zemlje, kao saveznice u NATO-u, dodatno potvrđuju čvrsto partnerstvo i saradnju u suočavanju sa zajedničkim sigurnosnim izazovima.