U Osječko-baranjskoj županiji potvrđena je afrička svinjska kuga, nakon čega su uvedene hitne mjere, uključujući usmrćivanje 62 svinje i istragu izvora zaraze

Hrvatska: Potvrđen slučaj afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji U Osječko-baranjskoj županiji potvrđena je afrička svinjska kuga, nakon čega su uvedene hitne mjere, uključujući usmrćivanje 62 svinje i istragu izvora zaraze

Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u Osječko-baranjskoj županiji, saopćilo je u utorak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, javlja Anadolu.

U ministarstvo je stigao pozitivan nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je utvrđen virus afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Nakon što je bolest potvrđena, nadležne veterinarske službe odmah su pokrenule sve propisane mjere za njeno suzbijanje i kontrolu. To uključuje obavezno usmrćivanje svih osjetljivih životinja na tom objektu, njih ukupno 62, kao i njihovo sigurno uklanjanje.

U toku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.

Objekt na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već se nalazi u zoni ograničenja III koja je prethodno određena zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Ministarstvo će dodatno odrediti zonu zaštite i zonu nadzora unutar zone III u kojima će se provoditi dodatne mjere kontrole i sprečavanja daljnjeg širenja bolesti, objavljeno je iz ministarstva.

Najavljuje se da će se u petak, 12. juna u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti.

Ministarstvo poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno poštivanje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama i hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru.