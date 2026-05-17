Hrvatska policija traga za osumnjičenim za ubistvo dostavljača pizze, u potragu uključeni i helikopteri

Hrvatska policija intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pizze u Drnišu, a u potragu su uključeni brojni policijski službenici i raspoloživa tehnika, uključujući i helikoptere.

Policija je upozorila građane da budu oprezni i da se ne približavaju osumnjičenom ukoliko ga uoče, jer se radi o opasnoj osobi koja je vjerovatno naoružana.

„Ako naiđete na njega, sklonite se na sigurno i odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192“, naveli su iz policije, prenosi Hina.

Zločin se dogodio u subotu oko 23.05 sati, kada je osumnjičeni na terasi porodične kuće iz vatrenog oružja usmrtio 19-godišnjaka.

Na terenu je angažovan veći broj policijskih snaga koje pretražuju šire područje u potrazi za počiniocem, dok traje kriminalistička obrada radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Prema navodima medija, ubijeni mladić bio je maturant iz Drniša koji je u trenutku napada dostavljao pizzu.

Policija je saopćila da je osumnjičeni i ranije bio poznat organima reda, te da je 2023. godine prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Mediji također navode da je ranije bio osuđivan za ubistvo počinjeno 1994. godine.