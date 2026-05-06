Hrvatska policija traga za krijumčarem nakon što su četiri migranta umrla u blizini slovenačke granice U grupi od više od 30 migranata četvero ljudi smrtno stradalo, dvoje teško povrijeđeno, dok policija traga za vozačem kamiona osumnjičenim za krijumčarenje kod granice sa Slovenijom

Hrvatska policija još uvijek traga za vozačem kamiona koji je u nedjelju pobjegao nakon pokušaja krijumčarenja migranata u opštini Netretić na slovenačkoj granici, javlja Anadolu.

U grupi je bilo više od 30 migranata - od kojih su četiri umrla, a dva povrijeđena.

Trinaest stranih državljana, četiri mrtva muškarca i dva teško povrijeđena muškarca pronađeni su u opštini Netretić kasno u nedjelju navečer i prevezeni u bolnicu u Karlovcu. Još 11 migranata iz grupe stiglo je u Sloveniju, ali su već vraćeni u Hrvatsku.

Jedan od dvojice povrijeđenih se oporavlja, dok je drugi u utorak prebačen na intenzivnu njegu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, prema riječima bolničkog osoblja. Bio je dehidriran i hipotermičan po prijemu, a imao je i modrice.

Migrante je na granici sa Slovenijom ostavio krijumčar koji ih je tamo dovezao u malom kamionu. U njemu je bilo ukupno 34 osobe, rekao je za hrvatske medije Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granice Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.

"Teretni prostor je očigledno bio premalen za sve osobe u njemu. Četiri osobe su najvjerovatnije umrle od gušenja", rekao je.

Policija zna identitet vozača i intenzivno traga za njim.

Kako je u utorak rekao hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, on nije hrvatski državljanin.

"Ovdje se očito radi o jednom nehumanom prevozu migranata u relativno malom vozilu koje je moglo primiti 34 osobe", kazao je , dodajući kako je 13 migranata zbrinuto u hrvatskim zdravstvenim ustanovama, a njih 11 u Sloveniji.

Dodao je i da je hrvatska policija dosad spasila 51 migranta od utapanja i slične pogibelji.



Policija je ove godine uhapsila 326 krijumčara migranata i 53 pomagača, što je povećanje od 17 posto u odnosu na isti period prošle godine.