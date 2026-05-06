Hrvatska policija traga za krijumčarem nakon što su četiri migranta umrla u blizini slovenačke granice

Vesna Besic
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Hrvatska policija još uvijek traga za vozačem kamiona koji je u nedjelju pobjegao nakon pokušaja krijumčarenja migranata u opštini Netretić na slovenačkoj granici, javlja Anadolu.
U grupi je bilo više od 30 migranata - od kojih su četiri umrla, a dva povrijeđena.
Trinaest stranih državljana, četiri mrtva muškarca i dva teško povrijeđena muškarca pronađeni su u opštini Netretić kasno u nedjelju navečer i prevezeni u bolnicu u Karlovcu. Još 11 migranata iz grupe stiglo je u Sloveniju, ali su već vraćeni u Hrvatsku.
Jedan od dvojice povrijeđenih se oporavlja, dok je drugi u utorak prebačen na intenzivnu njegu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, prema riječima bolničkog osoblja. Bio je dehidriran i hipotermičan po prijemu, a imao je i modrice.
Migrante je na granici sa Slovenijom ostavio krijumčar koji ih je tamo dovezao u malom kamionu. U njemu je bilo ukupno 34 osobe, rekao je za hrvatske medije Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granice Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.
"Teretni prostor je očigledno bio premalen za sve osobe u njemu. Četiri osobe su najvjerovatnije umrle od gušenja", rekao je.
Policija zna identitet vozača i intenzivno traga za njim.
Kako je u utorak rekao hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, on nije hrvatski državljanin.
"Ovdje se očito radi o jednom nehumanom prevozu migranata u relativno malom vozilu koje je moglo primiti 34 osobe", kazao je , dodajući kako je 13 migranata zbrinuto u hrvatskim zdravstvenim ustanovama, a njih 11 u Sloveniji.
Dodao je i da je hrvatska policija dosad spasila 51 migranta od utapanja i slične pogibelji.
Policija je ove godine uhapsila 326 krijumčara migranata i 53 pomagača, što je povećanje od 17 posto u odnosu na isti period prošle godine.