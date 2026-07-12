Hrvatska: Požar na Korčuli i dalje aktivan, očekuje se angažovanje kanadera - Na terenu oko 160 vatrogasaca, tokom dana stižu dodatne snage

KORČULA (AA) – Požar koji već drugi dan gori na području između Blata i Smokvice na otoku Korčula u Hrvatskoj još nije stavljen pod potpunu kontrolu, uprkos kiši koja je tokom noći djelimično olakšala gašenje.

Na jutrošnjoj zajedničkoj sjednici vatrogasnog štaba i štaba civilne zaštite općina Blato i Smokvica analizirana je trenutna situacija i dogovoren dalji plan djelovanja, uključujući raspored operativnih snaga, prenose lokalni mediji.

Iz Općine Blato navode da je požar i dalje aktivan, iako su vremenske prilike nešto povoljnije. Posebno teška situacija zabilježena je na južnom dijelu požarišta, gdje nepristupačan teren dodatno otežava intervenciju.

Iako su padavine usporile širenje vatre, stručnjaci upozoravaju da tlo nije dovoljno natopljeno, zbog čega i dalje postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja na pojedinim lokacijama.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova protivpožarni avioni u jutarnjim satima nisu mogli djelovati, ali se njihovo angažovanje očekuje nakon stabilizacije vremena, posebno na teško dostupnim područjima.

Na terenu se trenutno nalazi oko 160 vatrogasaca, a tokom dana očekuje se dolazak dodatnih 85 pripadnika vatrogasnih jedinica koji će se uključiti u gašenje i sanaciju požarišta.

Tokom intervencije lakše su povrijeđena dvojica vatrogasaca radeći na izuzetno nepristupačnom terenu.

Državna cesta D118 ponovo je otvorena za saobraćaj, uz apel vozačima na pojačan oprez.

Nadležne službe pozvale su građane da se ne približavaju požarištu, ne ometaju rad hitnih službi i ne koriste dronove bez odobrenja, jer mogu ugroziti sigurnost operacija gašenja.

Građanima je također preporučeno da prate isključivo zvanične izvore informacija i ne šire neprovjerene vijesti.