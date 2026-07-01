Među državama regiona najdalje u procesu pristupanja odmakla je Crna Gora, koja se smatra najizvesnijom budućom članicom Unije, sa izgledima da postane dio evropskog bloka do kraja ove decenije.

Hrvatska obilježava 13 godina članstva u EU-u, Crna Gora "najbliža" nova članica Među državama regiona najdalje u procesu pristupanja odmakla je Crna Gora, koja se smatra najizvesnijom budućom članicom Unije, sa izgledima da postane dio evropskog bloka do kraja ove decenije.

Na današnji dan prije 13 godina, 1. jula 2013. godine, Hrvatska je postala 28. članica Evropske unije, čime je okončan gotovo desetogodišnji proces pregovora o pristupanju i postala prva država koja je u članstvo ušla nakon velikog proširenja Unije 2004. godine, javlja Anadolu.

Hrvatska je zahtjev za članstvo podnijela 2003. godine, status kandidata dobila godinu kasnije, pregovore otvorila 2005., a završila ih 2011. godine. Ugovor o pristupanju potpisan je iste godine, dok je nakon ratifikacije u svim državama članicama zvanično postala članica Evropske unije 1. jula 2013. godine.

Ulaskom Hrvatske Evropska unija proširena je na 28 članica, dok ih danas, nakon izlaska Velike Britanije iz Unije 2020. godine, broji 27.

Više od decenije nakon posljednjeg proširenja, proces prijema novih članica ponovo je u fokusu evropskih institucija, posebno nakon geopolitičkih promjena izazvanih ratom u Ukrajini i obnovljenog interesa za integraciju zemalja Zapadnog Balkana.

Među državama regiona najdalje u procesu pristupanja odmakla je Crna Gora, koja se smatra najizvesnijom budućom članicom Unije, sa izgledima da postane dio evropskog bloka do kraja ove decenije.



U aprilu je u EU-u donesena odluka o formiranju radne grupe koja će raditi na nacrtu Sporazuma o pristupanju.



Crna Gora je otvorila sva pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila značajan broj njih. Evropska komisija i zvaničnici Evropske unije u više navrata su ocijenili da je upravo Crna Gora trenutno najspremnija kandidatkinja za članstvo te da bi, ukoliko nastavi s provođenjem reformi i ispuni preostale obaveze, mogla postati naredna članica Evropske unije iz regiona Zapadnog Balkana.

Crna Gora je status kandidata dobila 2010. godine, pregovore o pristupanju otvorila dvije godine kasnije, a njeni zvaničnici kao cilj ističu završetak pregovaračkog procesa do kraja 2026. godine, što bi moglo otvoriti put za punopravno članstvo u narednim godinama.

Od zemalja Zapadnog Balkana, pored Crne Gore, status kandidata za članstvo imaju Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, dok Kosovo još nije dobilo status kandidata.



Ulazak Crne Gore u EU označio bi kraj gotovo dvodecenijskog zastoja u procesu proširenja, što predstavlja najduži period u istoriji Unije bez prijema nove članice.