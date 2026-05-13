Hrvatska nakon 80 godina od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava poratnih likvidacija

Zlatan Kapic
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Hrvatska je u srijedu na graničnom prijelazu Macelj preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava poratnih likvidacija iz Slovenije, u okviru prvog međudržavnog protokola o primopredaji.
Primopredaja je organizirana pod okriljem Ministarstva hrvatskih branitelja, a ministar Tomo Medved izjavio je da se radi o humanitarnom i civilizacijskom činu kojim se, nakon osam decenija, žrtvama osigurava dostojanstven ukop.
Dio protokola održan je u Mariboru, gdje je Medved položio vijenac u Spomen-parku Dobrava, nakon čega su, po potpisivanju zapisnika, posmrtni ostaci prevezeni u Hrvatsku. Doček na Macelju upriličen je uz molitvu i blagoslov koje je predvodio vojni ordinarij Jure Bogdan.
Medved je naveo da Hrvatska preuzima ostatke 500 Hrvata koje su partizanske jedinice pogubile na teritoriji Slovenije nakon završetka Drugog svjetskog rata, a koji su ekshumirani iz više masovnih grobnica.
Prema njegovim riječima, na osnovu ličnih predmeta, odjeće i vjerskih obilježja utvrđeno je da je riječ isključivo o muškim žrtvama, uglavnom starosti između 18 i 40 godina, među kojima ima i maloljetnika, dok su na svim ostacima vidljivi tragovi nasilne smrti.
Dodao je da individualna identifikacija neće biti moguća zbog fragmentiranosti posmrtnih ostataka, ali da slijedi detaljna antropološka obrada i organizacija dostojanstvenog ukopa u Hrvatskoj.
„Kao generacija ostvarili smo san o samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj, a sada izvršavamo moralnu obavezu prema onima koji su pogubljeni bez suđenja i decenijama bili izbrisani iz javnog sjećanja“, rekao je Medved.
Istakao je da bez istine i suočavanja s prošlošću nema stabilne budućnosti, dodajući da prioritet ministarstva ostaje i rješavanje sudbine nestalih osoba iz Domovinskog rata.