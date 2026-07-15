Makarska prva u Hrvatskoj uvela zabranu prodaje alkohola poslije 21 sat, slijediće je i drugi gradovi, turistička središta

Hrvatska: Makarska ograničila noćnu prodaju alkohola u trgovinama, slijede Split i Zadar Makarska prva u Hrvatskoj uvela zabranu prodaje alkohola poslije 21 sat, slijediće je i drugi gradovi, turistička središta

Gradsko vijeće Makarske usvojilo je odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima, čime je taj grad postao prvi u Hrvatskoj koji uvodi takvu mjeru, prenijeli su u srijedu hrvatski mediji.

Odluka, donesena na sjednici u utorak, predviđa zabranu prodaje alkohola na cijelom području grada u periodu od 21 sat do 6 sati narednog dana. Ograničenje se odnosi na trgovine, pekare, tobacco radnje i slične objekte, dok radno vrijeme ostaje nepromijenjeno. Mjera se ne primjenjuje na ugostiteljske objekte.

Iz gradske uprave navode da se Makarska tokom ljetnih mjeseci, posebno u staroj gradskoj jezgri i na području plaža, suočava s masovnim okupljanjima koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, velike količine otpada i oštećenja kulturne baštine.

Kako ističu, cilj odluke je odgovor na probleme povezane s dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima, uz nastojanje da se uspostavi ravnoteža između kvaliteta života stanovnika, interesa privrede i potreba turista.

„Odluka je usmjerena na očuvanje javnog reda i mira, zaštitu zdravlja, kulturne baštine i okoliša, u skladu s opredjeljenjem Makarske za održivi razvoj“, saopćili su iz Grada, prenosi Hina.

Gradonačelnik Zoran Paunović rekao je da cilj nije zabrana sama po sebi, već očuvanje ugodnog ambijenta za građane i posjetioce.

„Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak, i drago mi je što u tome postajemo predvodnik u Hrvatskoj“, kazao je Paunović.

Nadzor nad provođenjem odluke vršit će inspektori Državnog inspektorata, kojem će Grad dostaviti odluku u zakonskom roku od 15 dana.

Slične mjere najavili su i drugi hrvatski gradovi, uključujući Split i Zadar.