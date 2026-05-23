Hrvatska: Dvojica mladića osumnjičena za pokušaj ubistva sirijskog pomorca u Rijeci Dvije maloljetne osobe osumnjičene za poticanje, pronađeno i zabranjeno oružje kod jednog od uhapšenih

Dvojica hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina, koji su pretukli sirijskog pomorca u Rijeci, nakon kriminalističke obrade osumnjičeni su za pokušaj ubistva i razbojništvo, dok su dvije 18-godišnjakinje osumnjičene za poticanje na pokušaj ubistva i razbojništvo.

Četvero osumnjičenih uhapšeno je u petak ujutro, a Policijska uprava primorsko-goranska saopćila je u subotu da su, nakon završene istrage i uz krivične prijave, predani pritvorskom nadzorniku.

Policija je utvrdila da je 25-godišnji državljanin Sirije 31. januara oko 23.35 sati u Rijeci napadnut, pri čemu je zadobio više udaraca u glavu i tijelo te mu je oduzet novac i mobilni telefon. U napadu je teško povrijeđen.

Na osnovu naloga sudije istrage Županijskog suda u Rijeci izvršeni su pretresi stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni na području Rijeke, pri čemu su kod 19-godišnjaka pronađeni predmeti kategorije A, odnosno zabranjeno oružje. Zbog toga se dodatno sumnjiči i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Riječka policija ranije se oglasila i povodom videosnimka napada koji se pojavio na društvenim mrežama, navodeći da snimak, za koji policija ranije nije znala, datira iz noći s 31. januara na 1. februar.

Nakon ukazane medicinske pomoći i podnošenja krivične prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu povredu, pomorac je s posadom broda isplovio iz riječke luke, dok je istraga nastavljena.