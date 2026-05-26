Hrvatska: Školski autobus sletio s kolnika u Ravnim kotarima, troje povrijeđenih

Autobus koji je prevozio učenike na relaciji Muškovci–Obrovac završio van puta, policija obavlja uviđaj

U slijetanju školskog autobusa u utorak u Hrvatskoj povrijeđene su tri osobe, dok su ostali putnici, uglavnom učenici, zadobili lakše povrede i bili su u stanju šoka, saopćila je zadarska policija.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 7.58 sati, a policija je potvrdila da je autobus sletio s ceste i da su sve hitne službe odmah upućene na mjesto događaja.

Autobus je saobraćao na relaciji Muškovci–Obrovac i prevozio učenike prema Obrovcu.

Povrijeđene osobe prevezene su na pružanje ljekarske pomoći, dok su ostali putnici zbrinuti na licu mjesta.

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja.