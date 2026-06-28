Hiljade vjernika na Ajvatovici: Snažne poruke o jedinstvu, vjeri i očuvanju Bosne i Hercegovine Centralni program manifestacije "516. dani Ajvatovice" okupio je nekoliko hiljada vjernika i brojne zvanice...

Nakon prolaska kroz Ajvaz-dedinu stijenu i učenja dove u nedjelju je u prisustvu nekoliko hiljada vjernika i visokih zvanica na platou Ajvatovice održan centralni program u okviru manifestacije "516. dani Ajvatovice", javlja Anadolu.

Prigodan program su izveli Turski vojni orkestar "Mehter", te učači ilahija, kasida i duhovnih pjesama: hor Elči Ibrahim-pašine medrese i grupa "Rejjan".

U svojstvu izaslanika reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predavanje je održao muftija banjalučki Ismail ef. Smajlović, koji je poručio da je dolazak na Ajvatovicu susret s mjestom pobožnosti, dove i pogleda u moć ibadeta.

"Ovdje svako sebi treba postaviti pitanje da li naš ibadet dostiže kvalitetu ibadeta Ajvaz-dede. Hoćemo li se vratiti sa jačom svijesti o snazi ibadeta i pobožnosti koju možemo i trebamo pokazati u svakom namazu koji obavljamo, hajratu koji činimo, sadaki koju udjeljujemo i lijepoj riječi koju kazujemo", podsjetio je Smajlović.

Poručio je da "dostojanstven život ljudi i uspravan hod stazom života treba čuvati vrline i kontrolisati slabosti."

Uz osvrt na činjenicu da Ajvatovica podsjeća na vjeru i posvećenost prethodnika, muftija Smajlović se osvrnuo ne nekoliko značajnih detalja kolektivne prošlosti.

"Treba ponosno spomenuti čestite pretke: Džezzara koji je Napoleona zaustavio, Mahmut-pašu, Bošnjaka koji je mostove gradio na Putu svile, pretke koji su gradove osnivali, poput Gazi Isa-bega, Husrev-bega, Ibrahimpaše i naše mladosti koja danas pronosi svjetlo Dobrih Bošnjana sa ovih prostora širom svijeta. Rahmetli Alija Izetbegović je predvodio odbranu Bosne i Hercegovine u kojoj danas mogu da žive patriote, kako je primjereno čestitim osobama", podsjetio je Smajlović.

Muftija travnički Ahmed ef. Adilović je Ajvatovicu opisao kao simbol ustrajnosti, molitve i Božije pomoći, napominjući da je ona znak da se "nada nikada ne gasi onda kada je srce vezano za svoga Gospodara."

"Danas se okupljamo na ovom mjestu, koje stoljećima čuva uspomenu na našu vjeru, našu historiju, kulturu i našu snagu. Danas stojimo na Ajvatovici, mjestu gdje se vjera pretvorila u snagu, gdje je dova otvorila put, gdje je nada pobijedila strah", kazao je Adilović.

U kontekstu svih izazova aktuelnog trenutka, Adilović je napomenuo da Ajvatovica podsjeća na imperativ čuvanja jedinstva.

"Bez jedinstva nema snage, a bez snage nema ni opstanka ni budućnosti. Bosna i Hercegovina je naša jedina domovina i s njom imamo šansu za opstanak i bolje sutra. Ona je naš ponos, naš zavjet i naša budućnost. Zato neka današnje okupljanje bude poruka da ćemo se zajedno boriti protiv svih nasrtaja na našu državu, te da ćemo je čuvati, graditi i voljeti, kao što su to činili naši preci", istakao je Adilović.

Posebno je naglasio da se narod kojem je Bosna i Hercegovina jedina domovina ne smije kockati sa sudbinom svoje države.

"Predstavnici našeg naroda, a i ostale patriote ove zemlje, ne smiju raditi jedni protiv drugih i dodatno slabiti poziciju našeg naroda i stabilnost naše države. Svako ima pravo pripadati opciji kojoj hoće, ali to ne smije biti razlogom nejedinstva i slabljenja države. Interesi našeg naroda i države moraju biti ispred ličnih, stranačkih i ostalih interesa", naglasio je muftija.

- Vjernici preplavljeni emocijama -

Emina Ramljak iz Donjeg Vakufa je na Ajvatovicu došla s konjanicima, a svečanosti prisustvuje u narodnoj nošnji koju je sama dizajnirala, što je i praktična primjena znanja sticanog na studiju tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna.

"Ne može da bude bolje, put je prelijepo prošao i sve nas je poslužilo. Divni su ljudi koje smo susretali i puno mi je srce zbog toga što vidim da moj grad njeguje tradiciju i kulturu", ispričala je Emina.

Među gostima su Malik i Šerifa, učesnici prusačke konjičke grupe.

"Preplavljeni smo emocijama, danas je to osjećaj radosti, a jučer su bili pomiješani strah, adrenalin i ponos. Kako god posložimo utiske, vjerujemo da ne može bolje od ovoga. Sve ovo je teško riječima opisati, to je nešto što treba doživjeti", kazali su Malik i Šerifa, prenijela je agencija MINA.

U ovogodišnjoj manifestaciji Dani Ajvatovice realizovana su 62 programska sadržaja: kulturna, vjerska, edukativna, sportska i humana.

Programi su realizovani na području osam općina Muftijstva travničkog i Srednjobosanskog kantona, s velikim brojem učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.

Poruka svih programa je da je vjera izvor nade, da je historija izvor pouke, da je kultura izvor ponosa, a domovina izvor sigurnosti, ali i obaveze.

- Najveće dovište muslimana u Evropi -

Ajvatovica je najveće dovište muslimana u Evropi i jedno od najstarijih u BiH. Duboko je ukorijenjena u identitet Bošnjaka. Smještena je u podnožju planine Šuljage i udaljena sedam kilometara od starog grada Prusca. Ajvatovica je specifičnost bosanskih muslimana, jer ima autohtoni karakter.

Ne zna se pouzdano kada je prvi pohod Ajvatovici održan, ali se zna da je Ajvatovica dobila ime po Ajvaz Dedi, islamskom učenjaku i dervišu koji je u 15. vijeku u Bosnu došao sa prostora današnje Turske. Nakon 1947. godine održavanje Ajvatovice bilo je zabranjeno, a tradicija je obnovljena 1990. godine. Jubilarna, 500. manifestacija održana je u junu 2010. godine.

Ajvaz Dedo, derviš i islamski učenjak koji se u 15. vijeku nastanio na prostoru današnjeg Prusca, nakon dugotrajne suše u ovom mjestu, 40 dana i 40 noći učio je dovu moleći za vodu na stjenovitom predjelu iznad kasabe. Prema predanjima o Ajvaz Dedi, četrdesetu noć od dolaska na dovište, stijena se razdvojila, a iz nje je potekla voda, koju i danas posjetioci Ajvaz-dedine stijene imaju priliku okusiti.

Ajvatovica je danas mjesto susreta desetina hiljada muslimana iz BiH, regiona, Evrope i Azije.