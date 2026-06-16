Ministar odbrane BiH zahvalio turskom vojnom atašeu na podršci modernizaciji Oružanih snaga BiH i realizaciji strateških projekata

Helez uručio Zlatnu plaketu brigadiru Muratu Kulu za doprinos saradnji BiH i Turske Ministar odbrane BiH zahvalio turskom vojnom atašeu na podršci modernizaciji Oružanih snaga BiH i realizaciji strateških projekata

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane BiH Zukan Helez uručio je danas Zlatnu plaketu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine brigadiru Muratu Kulu u znak zahvalnosti za njegov lični angažman i doprinos unapređenju saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Svečanoj dodjeli najvišeg priznanja koje Ministarstvo dodjeljuje stranim vojnim atešeima prisustvovali su i pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za resurse Mirsad Ahmić, kao i drugi saradnici ministra odbrane BiH.

Ministar Helez je tom prilikom istakao da se brigadir Kul pokazao kao iskren prijatelj Bosne i Hercegovine, naglasivši da je svojim radom dao snažan doprinos razvoju odbrambene saradnje dviju zemalja te modernizaciji i jačanju kapaciteta Oružanih snaga BiH.

Posebno je izdvojio realizovane projekte, uključujući isporuku četiri oklopna vozila KIRPI II MRAP s logističkom podrškom, program letačke obuke za pripadnike Oružanih snaga BiH u Republici Turskoj u okviru kojeg će u narednih deset godina biti obučeno 60 pilota, donaciju antidronskog sistema KANGAL, kao i aktivnosti na realizaciji donacije bespilotnih letjelica Bayraktar TB2.

"Uvjeren sam da ćemo uskoro vidjeti bespilotne letjelice Bayraktar TB2 u sastavu Oružanih snaga BiH, što će predstavljati važan korak u daljoj modernizaciji i unapređenju naših odbrambenih sposobnosti", poručio je Helez.

On je također zahvalio na podršci budućim projektima, uključujući isporuku dodatnih devet vozila KIRPI II, sistema Mini UAV, nabavku ambulantnih vozila i opreme za zaštitu od bespilotnih prijetnji, istakavši da Oružane snage BiH u brigadiru Kulu imaju pouzdanog partnera i prijatelja.

Brigadir Kul je u svom obraćanju naglasio da je Bosna i Hercegovina posebna zemlja te da mu je obavljanje dužnosti vojnog atašea bila važna prilika da doprinese budućem razvoju Oružanih snaga BiH.