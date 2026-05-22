Helez u Turskoj potpisao ugovor za nabavku sanitetske verzije novog vozila KIRPI za OS BiH Ministar odbrane BiH potpisao je s turskom kompanijom BMC ugovor o nabavci sanitetske verzije oklopnog vozila KIRPI, ističući da je riječ o važnom koraku u modernizaciji i jačanju medicinskih i borbenih kapaciteta OS BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u Turskoj je u petak s turskom kompanijom BMC potpisao ugovor o nabavci sanitetske verzije novog vozila KIRPI, javlja Anadolu.

"Danas smo napravili još jedan važan i ponosan korak u nastavku modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine", rekao je Helez.



"Potpisivanjem ugovora s kompanijom BMC nastavljamo realizaciju Plana modernizacije i proces opremanja Lake bataljonske borbene grupe (LBBG) kroz nabavku najsavremenijeg ambulantnog MRAP KIRPI vozila."

"Ova nabavka predstavlja mnogo više od novog vozila u sastavu OS BiH, ona predstavlja ulaganje u sigurnost, sposobnost i spremnost naših pripadnika da odgovore na najsloženije zadatke, kako u Bosni i Hercegovini tako i u međunarodnim misijama podrške miru, kakva je i predstojeća misija podrške miru u Gazi", naglasio je Helez.

Ambulantna verzija oklopnog tasnporetera MRAP KIRPI može se s pravom nazvati "bolnicom u malom". Riječ je o vrhunskom savremenom oklopnom medicinskom vozilu koje omogućava siguran i brz transport povrijeđenih i ranjenih u najvažnijem — zlatnom satu, od mjesta povrede do adekvatne medicinske ustanove. Spašavanje života vojnika i zaštita svakog pripadnika Oružanih snaga BiH ostaju glavni prioritet i obaveza.

"Ugovor s kompanijom BMC potvrđuje našu jasnu opredijeljenost da nastavimo nabavku MRAP KIRPI II vozila i dalje jačanje kapaciteta LBBG. Naš cilj je moderna, profesionalna i interoperabilna vojska koja može odgovoriti svim savremenim sigurnosnim izazovima i biti pouzdan partner međunarodnim saveznicima", zaključio je Helez.

Tokom današnjeg sastanka, Helez je upoznao predstavnike kompanije BMC i s organizacijom prve vojne izložbe i konferencije First Balkan Shield – Industrial Expo & Summit 2026, koja će se održati od 1. do 4. septembra u Sarajevu.