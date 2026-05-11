Grlić Radman: Schmidt ostaje do izbora nasljednika, odgovornost za stabilnost BiH u rukama domaćih čelnika

Zlatan Kapic
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu da odgovornost za stabilnost i funkcionalnost Bosne i Hercegovine leži na njenim političkim čelnicima, naglasivši da visoki predstavnik Christian Schmidt ostaje na dužnosti do izbora nasljednika.
Grlić Radman je kazao da ne očekuje destabilizaciju u slučaju eventualnog komplikovanja procesa izbora Schmidtovog nasljednika.
„Koliko znam, gospodin Schmidt ostaje do izbora nasljednika. Odgovornost za neovisnost, teritorijalni integritet i funkcionalnost države u rukama je tamošnjih političkih čelnika“, rekao je Grlić Radman uoči sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije.
Dodao je da Hrvatska zagovara ustavni okvir i institucije koje osiguravaju ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ranije je Christian Schmidt najavio da će se povući s funkcije nakon gotovo pet godina mandata, ali da će ostati na dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika.
Na početku sastanka ministrima vanjskih poslova država članica EU pridružili su se i njihovi kolege iz šest zemalja Zapadnog Balkana.
Govoreći o procesu proširenja, Grlić Radman je istakao da aktuelna geopolitička situacija zahtijeva prilagođen pristup, ali da temelj treba ostati princip zasnovan na zaslugama kandidatskih zemalja.
Na pitanje o odnosima između Hrvatska i Crna Gora, ministar je rekao da postoji napredak u rješavanju otvorenih pitanja koja utiču na pristupne pregovore.
„Uoči današnjeg sastanka razgovarao sam s crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem i mislim da stvari idu u tom smjeru“, rekao je.
Naglasio je da je interes Hrvatske stabilno susjedstvo i rješavanje otvorenih pitanja, uključujući ona koja se odnose na ljudska prava i vladavinu prava.
„Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo bolje surađivati. Nama je u interesu imati stabilno susjedstvo s kojim dijelimo jednake vrijednosti“, zaključio je Grlić Radman.