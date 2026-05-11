Grlić Radman: Schmidt ostaje do izbora nasljednika, odgovornost za stabilnost BiH u rukama domaćih čelnika

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu da odgovornost za stabilnost i funkcionalnost Bosne i Hercegovine leži na njenim političkim čelnicima, naglasivši da visoki predstavnik Christian Schmidt ostaje na dužnosti do izbora nasljednika.

„Koliko znam, gospodin Schmidt ostaje do izbora nasljednika. Odgovornost za neovisnost, teritorijalni integritet i funkcionalnost države u rukama je tamošnjih političkih čelnika“, rekao je Grlić Radman uoči sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije.

Dodao je da Hrvatska zagovara ustavni okvir i institucije koje osiguravaju ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.

Ranije je Christian Schmidt najavio da će se povući s funkcije nakon gotovo pet godina mandata, ali da će ostati na dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika.

Na početku sastanka ministrima vanjskih poslova država članica EU pridružili su se i njihovi kolege iz šest zemalja Zapadnog Balkana.

Govoreći o procesu proširenja, Grlić Radman je istakao da aktuelna geopolitička situacija zahtijeva prilagođen pristup, ali da temelj treba ostati princip zasnovan na zaslugama kandidatskih zemalja.

Na pitanje o odnosima između Hrvatska i Crna Gora, ministar je rekao da postoji napredak u rješavanju otvorenih pitanja koja utiču na pristupne pregovore.

„Uoči današnjeg sastanka razgovarao sam s crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem i mislim da stvari idu u tom smjeru“, rekao je.

Naglasio je da je interes Hrvatske stabilno susjedstvo i rješavanje otvorenih pitanja, uključujući ona koja se odnose na ljudska prava i vladavinu prava.

„Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo bolje surađivati. Nama je u interesu imati stabilno susjedstvo s kojim dijelimo jednake vrijednosti“, zaključio je Grlić Radman.