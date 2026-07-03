Najbolja vrsta reseta: ranojutarnje trčanje prelijepim ulicama Sarajeva, napisao je londonski gradonačelnik uz fotografiju na kojoj se u njegovoj pozadini može vidjeti Sebilj, simbol glavnog grada BiH

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan oduševljen Sarajevom: "Najbolja vrsta reseta" Najbolja vrsta reseta: ranojutarnje trčanje prelijepim ulicama Sarajeva, napisao je londonski gradonačelnik uz fotografiju na kojoj se u njegovoj pozadini može vidjeti Sebilj, simbol glavnog grada BiH

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan oduševljen je Sarajevom, a svoje jutarnje trčanje ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine opisao je kao "najbolju vrstu reseta".

Khan je na svom zvaničnom Facebook profilu podijelio fotografiju s ranojutarnjeg trčanja starim dijelom grada, tačnije Baščaršijom, uz poruku koja je brzo privukla pažnju javnosti.

"Najbolja vrsta reseta: ranojutarnje trčanje prelijepim ulicama Sarajeva", napisao je londonski gradonačelnik uz fotografiju na kojoj se u njegovoj pozadini može vidjeti Sebilj, simbol glavnog grada BiH.

Fotografija i objava su u kratkom roku prikupile veliki broj pozitivnih reakcija i komentara korisnika društvenih mreža, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Velike Britanije.

Khan se u okviru bravka u BiH jučer sastao i sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.



"Ovdje sam u Bosni i Hercegovini kako bih odao počast uoči obljetnice genocida u Srebrenici. Počašćen sam što sam se sastao s članom Predsjedništva Denisom Bećirovićem, u historijskom gradu Sarajevu, gdje smo razgovarali o važnosti okupljanja zajednica", poručio je Khan.