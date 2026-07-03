"Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s gradonačelnikom Sarajeva i premijerom KS kako bismo razgovarali o izazovima s kojima se naši gradovi suočavaju zbog toksičnog zraka i o tome kako saradnja između gradova može pomoći u donošenju rješenja".

Gradonačelnik Londona obećao međunarodnu podršku Sarajevu u borbi protiv zagađenja zraka koje ugrožava živote "Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s gradonačelnikom Sarajeva i premijerom KS kako bismo razgovarali o izazovima s kojima se naši gradovi suočavaju zbog toksičnog zraka i o tome kako saradnja između gradova može pomoći u donošenju rješenja".

Gradonačelnik Londona i kopredsjedavajući mreže „C40 Cities“, Sadiq Khan, sastao se s gradonačelnikom Sarajeva i premijerom Kantona Sarajevo kako bi razgovarali o zajedničkom izazovu zagađenja zraka i o tome kako gradovi mogu sarađivati na ubrzavanju aktivnosti za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštitu javnog zdravlja i spašavanje života, javlja Anadolu.

Bosna ima petu najvišu stopu smrtnosti od zagađenja zraka na globalnom nivou i dosljedno se svrstava među zemlje s najlošijim kvalitetom zraka u svijetu. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini svake godine oko 3.300 ljudi prerano umre od zagađenja česticama.

U Sarajevu nivoi zagađenja često rastu do opasnih granica tokom zimskih mjeseci, što je potaknuto faktorima koji uključuju domaće grijanje, emisije iz saobraćaja i geografski položaj grada. Loš kvalitet zraka povećava rizik od srčanih i plućnih bolesti, moždanog udara, respiratornih oboljenja i prerane smrti, dok istovremeno stvara pritisak na zdravstvene službe i smanjuje kvalitet života stanovnika.

Tokom cijele zime, stanovništvu Sarajeva se redovno savjetuje da izbjegava izlaganje na otvorenom i da boravi u zatvorenom prostoru uz minimalnu ventilaciju. Letovi se također često otkazuju ili preusmjeravaju, što uzrokuje značajne ekonomske i lične posljedice za grad.

Sastanak je pružio važnu priliku Sarajevu i Londonu za razmjenu stručnog znanja i istraživanje načina na koje međunarodna saradnja može podržati brži napredak u rješavanju jednog od najhitnijih izazova javnog zdravlja u svijetu. Kao kopredsjedavajući mreže „C40 Cities“, gradonačelnik Khan ponudio je podršku dostupnu putem ove mreže gradova, uključujući priliku da se Sarajevo uključi u C40 program za kvalitet zraka.

Ovo je prvi put da će Sarajevo imati pristup vrsti namjenske međunarodne tehničke pomoći i podrške kolega koja je dostupna kroz mrežu C40. Učešće u C40 programu za kvalitet zraka pružilo bi gradu prilagođeno stručno znanje koje bi pomoglo u identifikaciji najefikasnijih intervencija i ubrzalo napredak ka čistijem zraku.

Program pomaže gradovima da ubrzaju akciju protiv zagađenja zraka kroz pristup vodećim svjetskim tehničkim ekspertizama, međusobnom učenju (peer-to-peer), alatima za modeliranje kvaliteta zraka, obuci i međunarodnim najboljim praksama. Učešće bi omogućilo Sarajevu da se osloni na iskustva gradova širom svijeta koji su uspješno smanjili emisije, istovremeno poboljšavajući javno zdravlje i kvalitet života.

Dok se gradovi širom svijeta suočavaju s rastućim pritiskom da se pozabave zagađenjem i njegovim uticajima na javno zdravlje, ovaj sastanak je ponovo potvrdio opredijeljenost Londona i Sarajeva da smanje emisije i pokrenu inicijative koje će spasiti živote i učiniti njihove gradove boljim mjestima za život i rad. Također je naglašena važna uloga koju gradovi mogu imati u razmjeni znanja i zajedničkom radu na rješavanju jednog od najvećih svjetskih izazova u oblasti javnog zdravlja.

„Čist zrak je nešto što nas sve spaja. Bez obzira na to gdje živimo ili kakvo nam je porijeklo, svako zaslužuje pravo da udiše siguran, čist zrak. Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s gradonačelnikom Sarajeva i premijerom Kantona Sarajevo kako bismo razgovarali o izazovima s kojima se naši gradovi suočavaju zbog toksičnog zraka i o tome kako saradnja između gradova može pomoći u donošenju rješenja. Kroz mrežu C40, gradovi mogu učiti jedni od drugih, dijeliti najbolju praksu i pristupiti praktičnoj podršci za ubrzavanje akcije“, rekao je gradonačelnik Londona i kopredsjedavajući mreže „C40 Cities“.



Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić izjavio je da je kriza zagađenja zraka u Sarajevu jedan je od najznačajnijih izazova za javno zdravlje i kvalitet života njegovih stanovnika.



„Tokom određenih perioda u godini, nivoi zagađenja zraka premašuju preporučene međunarodne zdravstvene smjernice, što naglašava potrebu za kontinuiranim mjerama za poboljšanje kvaliteta zraka. Jačanjem saradnje s Londonom i mrežom 'C40 Cities', Sarajevo može razmijeniti iskustva i najbolje prakse u smanjenju emisija povezanih sa saobraćajem, poboljšanju kvaliteta zraka u urbanim sredinama, te stvaranju čistijih, zdravijih i održivijih zajednica za sve građane“, rekao je.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kazao je: „Toksično zagađenje zraka ne priznaje administrativne granice, zbog čega je saradnja između susjednih gradova i međunarodnih partnera toliko važna. Današnji sastanak pokazuje našu zajedničku posvećenost pronalaženju praktičnih rješenja, razmjeni znanja i zajedničkom radu na stvaranju zdravijeg okruženja za sve koji žive i rade u našoj regiji.“

Izvršni direktor mreže „C40 Cities“, Mark Watts, rekao je: „Drago nam je što se po prvi put povezujemo sa Sarajevom u trenutku kada grad pojačava svoje napore u borbi protiv zagađenja zraka. Kroz C40 program za kvalitet zraka, Sarajevo bi moglo dobiti pristup vodećoj svjetskoj ekspertizi i iskustvu gradova koji već osiguravaju čistiji zrak za svoje stanovnike. Radujemo se povezivanju sa Sarajevom kako bismo ubrzali napredak prema sigurnom zraku i zdravijoj, otpornijoj budućnosti.“

Pokrenut od strane mreže „C40 Cities“ s ciljem da pomogne gradovima da brže djeluju u pogledu čistog zraka, Akcelerator čistog zraka (Clean Air Accelerator) podržava gradonačelnike u provođenju politika koje brzo smanjuju zagađenje zraka, istovremeno poboljšavajući javno zdravlje i klimatsku otpornost. Ovaj akcelerator je do sada usvojio 51 grad širom svijeta.

Kolektivno, predviđa se da će obaveze preuzete kroz ovaj akcelerator spasiti 450.000 života i generisati 844 milijarde američkih dolara ekonomskih koristi do 2040. godine. Gradovi također sve više integrišu politike čistog zraka sa širim ciljevima koji se tiču pravičnosti, održivog saobraćaja, pristupačnosti energije i javnog zdravlja.