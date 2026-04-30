Grad na Drini odao počast heroini: U Goraždu svečano otvorena ulica nazvana po dr. Dušanki Vujasić U emotivnoj atmosferi, u prisustvu članova porodice doktorice Dušanke - supruga, sina i unuka - herojski grad zvanično je odao počast ženi čije je ime utkano u kolektivno sjećanje Goraždaka i cijele Bosne i Hercegovine

U prisustvu članova porodice, prijatelja, bivših kolega i predstavnika lokalnih vlasti, u Goraždu je u četvrtak svečano otkrivena ploča sa nazivom ulice doktorice Dušanke Vujasić, rodom iz Beograda koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu odlučila ostati u Goraždu i služiti građanima opkoljenog grada, u kojem je na kraju i položila život, javlja Anadolu.

Kada su u maju 1992. prve granate počele padati na Goražde, Vujasić je imala mogućnost napustiti grad i pronaći sigurnije mjesto. Vođena principima ljekarskog poziva, svjesna odgovornosti prema ljudima kojima je bila potrebna, doktorica je odlučila ostati u Goraždu, pred kojim je bila duga i teška opsada.

„Bilo je prilike da odem iz ovog grada, i sad imam mogućnosti za to… ali ja želim biti sa njima (građanima Goražda). Želim preživeti ovaj rat, da se vratim u Beograd, u Srbiju, i da kažem tamo istinu“, reći će doktorica Vujasić jednoj televizijskoj ekipi u julu 1992, na samom početku rata.



Želja joj se, nažalost, nije ostvarila. Nepunu godinu nakon toga, 27. aprila 1993, agresorska granata pogodila je goraždansku Ratnu bolnicu. Doktorica Vujasić poginula je zajedno s kolegom, stomatologom Hasanom Imamovićem. Bila je u šestom mjesecu trudnoće.

- Ulica dr. Dušanke Vujasić -

Emotivna atmosfera bila je prisutna danas u Goraždu, gdje su stigli i članovi porodice doktorice Dušanke - njen suprug, sin i unuke - kako bi prisustvovali trenutku u kojem je ovaj herojski grad i zvanično odao počast ženi čije je ime odavno utkano u kolektivno sjećanje Goraždaka, ali i cijele Bosne i Hercegovine.

Najprije je položeno cvijeće na gradskom groblju Kolijevke, na kojem počiva doktorica Dušanka. Cvijeće su položili članovi porodice, gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, kao i predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Goražde Dženis Ćulov, koji je i pokretač inicijative da jedna goraždanska ulica nosi ime ove hrabre žene.

Nakon polaganja cvijeća, tablu sa natpisom "Ulica dr. Dušanke Vujasić", na desnoj obali Drine, svečano su otkrili gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i sin doktorice Dušice, Slobodan Vujasić.



Dušanka Vujasić postala je prva žena koja je dobila ulicu u Goraždu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, 1995. godine.

- Svijetla tradicija Goražda -

Gradonačelnik Imamović poručio je da je imenovanje ulice po dr. Dušanki Vujasić civilizacijski i moralni čin kojim Goražde odaje počast ženi koja je u najtežim danima pokazala istinsku ljudskost. Istakao je da je dr. Dušanka, uprkos mogućnosti da napusti grad, "izabrala Goražde, izabrala ostati uz ranjenike i građane kojima je pomoć bila najpotrebnija", te da njena hrabrost "predstavlja inspiraciju mladim generacijama".

Porodici Vujasić poželio je dobrodošlicu, poručivši da je Goražde i njihov grad.

Zvonko Vujasić, koji je cijelu opsadu od 1992. do 1995. godine proveo u opkoljenom Goraždu, kazao je kako su kao porodica zahvalni građanima na poštovanju koje iskazuju prema uspomeni na njegovu suprugu.

„U Goraždu su naše uspomene, ovdje nam je bilo fino sa ljudima, lijepo se živjelo. To je sada epizoda iza nas, ali budućnost je opet tu. Goražde ima jednu svijetlu tradiciju otvorenog grada, koja će se nastaviti i meni je to posebno“, istakao je Vujasić.

Na pitanje po čemu najviše pamti suprugu Dušanku, Vujasić je kazao: „Ona je bila odlučna, bila je hrabra. Bila je takva, ono što misli, to će i reći. Nikada ne bi došla u situaciju da jedno misli drugo priča. Ona je bila realna i, jednostavno, ta želja se pokazala koliko ona u suštini voli ljude. To je od roditelja primila.“

Dušankin sin Slobodan u Goražde je u četvrtak stigao sa maloljetnim kćerkama, koje nikada nisu upoznale baku. Kazao je kako mu je posebno drago što je upravo njegova majka prva žena po kojoj je u gradu nazvana ulica, ističući da to mnogo znači i njegovoj djeci.



Podsjetio je da ni sam nema mnogo uspomena na majku, jer je bio dječak kada je stradala.

- Ponosan na majku -

Govoreći o ratu, ocijenio ga je apsurdom i „igrom velikih moćnika“ u kojoj strada običan narod, naglasivši da je ponosan što je njegova majka ostala uz narod, zbog čega je danas vidi i kao simbol tog vremena.

Na pitanje kako doživljava Goražde, mjesto gdje je stradala njegova majka, Slobodan kaže: „Pa, osjećam se, kad dođem ovde, kao da sam se vratio kući.“

Svečanosti otkrivanja ploče sa natpisom ulice dr. Dušanke Vujasić prisustvovao je i novinar Dragan Bursać, brojni predstavnici lokalne vlasti i mnogobrojni građani Goražda koji su potvrdili da nisu zaboravili hrabrost i humanost doktorice Dušanke s kojom su zajedno dijelili najteže momenate u historiji ovog grada.

Ime Dušanke Vujasić, osim u nazivu ulice u Goraždu, ostat će upamćeno kao simbol trijumfa dobra nad zlom, kao ime žene koja je u najmračnijim vremenima, kada se ljudskost stavljala na najteža iskušenja, pokazala koliko je veliko i časno, uprkos svemu, biti i ostati čovjek.

U istom intervjuu, iz jula 1992. godine, doktorica Dušanka također kaže: „Mogu vam reći da mi je vrlo neprijatno kad me kolega sad oslovi imenom. Jer čujem ga više nego ikad ranije. Para mi uši. I vrlo je teško. Ja se ne odričem svog naroda. I vrlo je ružno ko se odrekne svog naroda. Ali sad u ovoj situaciji, u ovoj sredini, preživljavam se što ovaj narod preživljava i delim to sa njima”, kazala je dr. Dušanka u pomenutom intervjuu iz 1992.

Opsada Goražda počela je 4. maja 1992. godine i trajala je 1.336 dana. Granate sa položaja Vojske Republike Srpske (VRS) svakodnevno su padale na gradu, snajperi su ubijali djecu na putu do škole, bolnica je radila bez struje i osnovnih sredstava. Grad je bio potpuno okružen, bez kopnene veze sa slobodnom teritorijom Armije RBiH. Opsada je odnijela više od 4.000 života.