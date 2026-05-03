Mjera bi trebala važiti od 1. juna do 30. avgusta kako bi se izbjegle gužve na granicama

Grčka suspenduje primjenu EES sistema za turiste iz Srbije tokom ljetne sezone Mjera bi trebala važiti od 1. juna do 30. avgusta kako bi se izbjegle gužve na granicama

Novi sistem ulaska u Evropsku uniju (EES - Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije u periodu od 1. juna do 30. avgusta, a njegova primjena tokom tog perioda odvijaće se isključivo u noćnim satima i neće uzrokovati dodatna zadržavanja na granicama, izjavila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Ona je za televiziju Prva navela da, iako ne postoji zvaničan dokument o suspenziji EES sistema između Grčke i Srbije, postoje usmena uvjeravanja i obećanja zasnovana na dobrim bilateralnim odnosima.

Prema njenim riječima, očekuje se da Grčka tokom ljetne turističke sezone neće u potpunosti primjenjivati novi sistem za građane Srbije, s ciljem izbjegavanja velikih gužvi na graničnim prelazima.

"Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primjenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve", navela je Obradović.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić ranije je izjavio da je grčka strana na sastanku sa srpskom delegacijom usmeno obećala da tokom ljetne sezone neće doći do potpune primjene EES sistema na granicama za državljane Srbije.

On je dodao da su već preduzeti konkretni koraci te da će krajem maja biti održan sastanak na visokom nivou u Atini, dok je prethodno planiran i sastanak u Solunu s direktorom granične policije. Cilj je, kako je naveo, dogovor o otvaranju većeg broja graničnih prelaza, povećanju broja traka sa šest na deset, kao i dodatnim trakama za autobuse radi bržeg protoka putnika u špici turističke sezone.

EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Šengen zonu koji podrazumijeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, uključujući otiske prstiju i fotografisanje, čime se postepeno zamjenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.