Građani traže samoisključenje iz igara na sreću dok je problematično kockanje prisutno kod 1,7 posto odraslih u Hrvatskoj, pokazuju zvanični podaci

Gotovo 10.000 građana zatražilo zabranu pristupa igrama na sreću u Hrvatskoj Građani traže samoisključenje iz igara na sreću dok je problematično kockanje prisutno kod 1,7 posto odraslih u Hrvatskoj, pokazuju zvanični podaci

Gotovo 10.000 građana Hrvatske zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću od uspostave Registra isključenih igrača u augustu 2025. godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljeni u subotu.

Do 25. maja u Registar je upisano 9.615 osoba, a skoro 90 posto zahtjeva odnosi se na trajno isključenje. Većina prijava podnesena je putem sistema e-Građani, dok je dio zaprimljen preko priređivača igara na sreću. Nakon isteka zabrane, iz sistema se odjavilo 1.536 osoba.

Svi licencirani priređivači obavezni su provjeravati status igrača prije učešća u igrama. Iz Hrvatske lutrije navode da se identifikacija provodi u automat-klubovima, kasinima, kao i kod klađenja i online igara.

Registar je uveden izmjenama zakona 2025. godine, uz propisane novčane kazne za nepoštivanje obaveza. Nadzor provodi Porezna uprava Hrvatske.

Prema podacima HZJZ-a, problematično kockanje prisutno je kod 1,7 posto odraslih, dok su mlađe dobne skupine posebno rizične. Iz ove institucije ističu da veliki broj zahtjeva za samoisključenje pokazuje rastući interes građana za prevenciju i pomoć u borbi protiv ovisnosti o kockanju.