Na početku komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić kazao je da je negiranje genocida pokušaj brisanja istine

Fejzić na komemoraciji u Potočarima: Ovdje tišina govori više od svakog govora Na početku komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić kazao je da je negiranje genocida pokušaj brisanja istine

Svake godine vraćamo se u Potočare, ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, poručio je predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici Hamdija Fejzić na početku komemoracije, upozorivši da je negiranje genocida pokušaj brisanja istine te da se trajni mir može graditi jedino na istini, pravdi i poštovanju prema žrtvama, javlja Anadolu.

"Svake godine vraćamo se u Potočare", poručio je predsjednik Organizacijskog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici Hamdija Fejzić na početku komemoracije.

"Ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo."

Poručio je da su "pred ovim bijelim nišanima riječi uvijek nedovoljne."

"Ovdje tišina govori više od svakog govora. Ovdje se svako od nas suočava s boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti", rekao je Fejzić.

Podsjetio je da se danas navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima "zaštićene zone" UN-a Srebrenica.

"Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog i sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine", poručio je.

Istakavši je da su godinama prije jula 1995. trajali progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranja i prisilna protjerivanja, naveo je da je u tom periodu ubijeno više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica.

"Kroz višegodišnji teror, a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje 'zaštićene zone' UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije", rekao je Fejzić podsjećajući da je u "samo nekoliko julskih dana ubijeno više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od šest stotina maloljetnika."

"To je bio genocid. To su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati."

I danas, više od tri decenije kasnije, naglasio je, "ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih."

"Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima. Našim sinovima. Našim kćerima. Našim očevima. Našoj braći. Našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice", poručio je Fejzić.

Više od tri decenije, istakao je, one nose bol koju je nemoguće opisati.

"Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu. Tražile su samo istinu, Tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvreda za žrtve. To je pokušaj da se izbriše istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja", kazao je.

Ona je, podsjetio je, potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova.

"Kultura sjećanja nije vraćanje u prošlost. Ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje. Šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi i poštovanju prema žrtvama", kazao je Fejzić navodeći da to duguju onima koji ovdje počivaju, to duguju njihovim porodicama.

"To dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici. I svim šehidima Bosne i Hercegovine. Neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želimo sabur, snagu i dostojanstvo, a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu. Da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica."

- Kolektivna dženaza u Potočarima -

U 12 sati je planirano odavanje počasti i polaganje cvijeća za žrtve genocida dok će vjerski program početi u 12.20 sati. U 12.50 sati bit će intoniran inferno, dženaza namaz će biti obavljena u 13.20 sati, a u 13.50 sati ukop žrtava genocida.

U Potočarima će danas biti klanjana kolektivna dženaza, a posmrtni ostaci deset žrtava genocida u Srebrenici konačno će pronaći vječni smiraj.

I ove godine bit će ukopani otac pored sina, brat pored brata, a jedna od žrtava će konačan smiraj pronaći uz svoja četiri amidžića.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica.

Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova...

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Konačan smiraj će naći uz ranije ukopanog brata Jusu.

I ove godine, konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka... Nuko Nukić će biti ukopan u mezarju u kojem su već ukopana njegova četiri amidžića.

Spisak sa imenima žrtava koje će biti ukopane 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari:

Senad (Zaim) Jusić (rođen 1975. godine, imao 20 godina kada je ubijen) – nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo

Muriz (Ramiz) Baraković (rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen) – nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak.

Hamed (Edhem) Musić (rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen) – ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

Ramo (Šemso) Alić (rođen 1965. godine, imao 30 godina kada je ubijen) – ubijen u Bratuncu 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

Muhidin (Osman) Osmanović (rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen) – nestao u Vlasenici u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

Huso (Rahman) Ćerimović (rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen) – nestao na području Zvornika u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

Nuko (Suljo) Nukić (rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen) – nestao u Vlasenici u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

Ahmet (Alija) Gušter (rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen) – nestao na području Vlasenice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

Asim (Omer) Kunić (rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen) – ubijen na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Ramo (Mustafa) Dautović (rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen) – nestao na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još deset identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji.

Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava koje su pronađene i identifikovane. Mnogi od njih biraju čekati otvaranje novih grobnica, u bolnoj nadi da će pronaći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida.

- Genocid u Srebrenici -

Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.772 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila "zaštićena zona" UN-a, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS-a i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.