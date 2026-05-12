Fajon: Potrebni su snažni, ali ostvarivi podsticaji za partnere na Zapadnom Balkanu

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon poručila je u utorak kako su potrebno snažni i ostvarivi poticaji za Zapadni Balkan kako bi bile implementirane reforme i ljudi motivisani, javlja Anadolu.

"Potrebni su nam snažni, ali ostvarivi podsticaji za partnere na Zapadnom Balkanu da implementiraju nepovratne reforme, podsticaji koji će motivisati ljude", kazala je Fajon povodom sastanka grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" u Bratislavi, tokom diskusije o postepenoj integraciji zemalja kandidata u Evropsku uniju.

Fajon je na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, izjavila kako "perspektiva mora biti opipljivija čak i prije članstva".

"Prijatelji zapadnog Balkana" je neformalna grupa članica Evropske unije koju su 2023. osnovale Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Italija, Slovačka i Slovenija.

Cilj grupe je ubrzanje integracije zemalja zapadnog Balkana u EU, podrška reformama i jačanje političke prisutnosti Unije u regiji.