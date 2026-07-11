Predsjednik Turske osudio negiranje genocida, veličanje zločina i napade na povratnike u Bosni i Hercegovini, pozvavši međunarodnu zajednicu na odlučniju reakciju

Erdogan: Srebrenica opomena čovječanstvu, Gaza pokazuje da lekcija nije naučena Predsjednik Turske osudio negiranje genocida, veličanje zločina i napade na povratnike u Bosni i Hercegovini, pozvavši međunarodnu zajednicu na odlučniju reakciju

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je u subotu povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici da taj zločin ostaje jedna od najsramnijih epizoda savremene historije te upozorio da međunarodna zajednica nije izvukla sve potrebne pouke.

U poruci koju je na komemoraciji pročitala ministrica porodice i socijalnog staranja Turske, Mahinur Ozdemir Goktas, Erdogan je izrazio saučešće porodicama žrtava i naglasio da razmjere genocida potvrđuju kontinuirani napori na identifikaciji i ukopu ubijenih.

Pozivajući se na riječi Alije Izetbegovića da se genocid ne smije zaboraviti, Erdogan je istakao da Turska radi na jačanju svijesti o Srebrenici na međunarodnom nivou, uključujući i inicijative u Ujedinjenim nacijama za obilježavanje 11. jula kao dana sjećanja.

Naglasio je da je cilj tih aktivnosti spriječiti ponavljanje sličnih zločina, ali je upozorio da dešavanja u Gazi pokazuju da svijet još nije naučio lekcije iz Srebrenice.

"Zločin u Gazi, koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice", poručio je turski predsjednik i dodao:

"Za pravedniji svijet i odgovorniju međunarodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše intenzivne napore pod motom 'Svijet je veći od pet'".

Erdogan je osudio negiranje genocida, veličanje zločina i napade na povratnike u Bosni i Hercegovini, pozvavši međunarodnu zajednicu na odlučniju reakciju.

Istakao je da mir i stabilnost Balkana zavise od stabilnosti Bosne i Hercegovine, kao i da mir u Evropi zavisi od stabilnosti Balkana. Poručio je da će Turska nastaviti pružati snažnu podršku njenom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku.

„Nastavit ćemo ulagati napore u jačanje dijaloga i pomirenja kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila prosperitetniju budućnost“, poručio je Erdogan.