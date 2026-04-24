Dvojica napadača na kosovsko selo Banjska osuđeni na doživotni zatvor, treći dobio 30 godina

Osnovni sud u Prištini izrekao je doživotne kazne zatvora za dvojicu optuženih u slučaju "Banjska" i to za Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića, dok je Dušana Maksimovića osudio na 30 godina zatvora, javlja Anadolu.

Optuženi su osuđeni zbog oružanog napada u selu Banjska u općini Zvečan, koji se dogodio 24. septembra 2023. godine, kada je ubijen policijski službenik Policije Kosova Afrim Bunjaku.

Prema presudi, oni su bili dio grupe teško naoružanih Srba koja je najprije blokirala most u selu, a zatim napala policajce koji su došli na mjesto događaja kako bi uklonili kamion s puta.

Tokom napada, ranjena su još dvojica policajaca.

Prema navodima pravosudnih organa, grupu je predvodio bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radoičić, koji se nalazi u bijegu zajedno s većinom ostalih optuženih.

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Xhelal Svecla izjavio je da današnja odluka o doživotnoj kazni za dvojicu optuženih u slučaju "Banjska" i kazna od 30 godina zatvora za trećeg potvrđuju da svi uključeni u napad iz 2023. godine trebaju dobiti maksimalne kazne.

On je naglasio da je taj napad bio organizovana operacija uz državnu podršku Srbije te je pozvao da se ta zemlja pozove na odgovornost za svoju političku, finansijsku i logističku ulogu.

"Ovaj standard treba važiti za svakog pojedinca kao dijela mnogo šire mreže od 45 identifikovanih osoba, bez izuzetka", naveo je ministar.

Svecla je dodao da će pravda za Banjsku biti zadovoljena tek kada svi odgovorni budu izvedeni pred lice pravde, na čelu s Milanom Radoičićem.