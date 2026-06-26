Dubrovnik Forum: Slovenija i Turska pripremaju novi Akcioni plan za jačanje partnerstva

Kemal Zorlak
26. juni 2026.•Ažuriranje: 26. juni 2026.
Na marginama ovogodišnjeg Dubrovnik Foruma sastali slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer i zamjenik ministra vanjskih poslova Turske Mehmet Kemal Bozay, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije, javlja Anadolu.
Tokom bilateralnog susreta, zvaničnici su izrazili obostrani interes za izradu novog Akcionog plana, koji bi trebao dodatno ojačati strateško partnerstvo između Slovenije i Turske te značajno unaprijediti privrednu saradnju dviju zemalja.
Ministar Kajzer je u tom kontekstu posebno naglasio važnost slovenske Luke Koper, ističući je kao ključno logističko čvorište i glavnu kapiju za Srednju Evropu.
Pored bilateralnih odnosa, Kajzer i Bozay su razmijenili mišljenja i o aktuelnim vanjskopolitičkim temama.
"Slovenija će voditi tihu, ali znatno aktivniju diplomatiju", poručio je slovenski šef diplomatije, naglasivši da dijalog, saradnja i diplomatski napori ostaju jedini ispravan put ka mirnom rješavanju svih sukoba.