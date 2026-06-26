Na marginama foruma sastali se slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer i zamjenik ministra vanjskih poslova Turske Mehmet Kemal Bozay

Dubrovnik Forum: Slovenija i Turska pripremaju novi Akcioni plan za jačanje partnerstva Na marginama foruma sastali se slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer i zamjenik ministra vanjskih poslova Turske Mehmet Kemal Bozay

Na marginama ovogodišnjeg Dubrovnik Foruma sastali slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer i zamjenik ministra vanjskih poslova Turske Mehmet Kemal Bozay, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije, javlja Anadolu.

Tokom bilateralnog susreta, zvaničnici su izrazili obostrani interes za izradu novog Akcionog plana, koji bi trebao dodatno ojačati strateško partnerstvo između Slovenije i Turske te značajno unaprijediti privrednu saradnju dviju zemalja.

Ministar Kajzer je u tom kontekstu posebno naglasio važnost slovenske Luke Koper, ističući je kao ključno logističko čvorište i glavnu kapiju za Srednju Evropu.

Pored bilateralnih odnosa, Kajzer i Bozay su razmijenili mišljenja i o aktuelnim vanjskopolitičkim temama.

"Slovenija će voditi tihu, ali znatno aktivniju diplomatiju", poručio je slovenski šef diplomatije, naglasivši da dijalog, saradnja i diplomatski napori ostaju jedini ispravan put ka mirnom rješavanju svih sukoba.