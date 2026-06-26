Forum pod motom "Doba multipolarnosti: Puno smjerova, jedna budućnost" okuplja političke lidere, stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija, uz prvo izdanje Dubrovnik Youth Foruma

Dubrovnik domaćin svjetskim zvaničnicima na 19. Dubrovnik Forumu Forum pod motom "Doba multipolarnosti: Puno smjerova, jedna budućnost" okuplja političke lidere, stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija, uz prvo izdanje Dubrovnik Youth Foruma

U Dubrovniku danas počinje 19. Dubrovnik Forum, međunarodna konferencija pod nazivom "Doba multipolarnosti: Puno smjerova, jedna budućnost", koja će tokom dva dana okupiti visoke zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, naučne zajednice, privrede i civilnog društva iz brojnih zemalja svijeta.

Ovogodišnje izdanje Foruma ujedno obilježava 20 godina od pokretanja konferencije, koja je 2006. godine započela pod nazivom Croatia Sammit.

U fokusu rasprava nalaze se promjene globalnog poretka, sigurnost i odbrana, energetska otpornost, umjetna inteligencija, kritične sirovine, ekonomska povezanost, pomorska sigurnost te izazovi na Zapadnom Balkanu, u Africi i azijsko-pacifičkoj regiji.

Posebna pažnja posvećena je saradnji na Mediteranu, u kontekstu hrvatskog predsjedavanja grupom EU MED9 i Inicijativom triju mora.

Organizatori ističu da ovogodišnji Forum stavlja naglasak na ključne geopolitičke promjene i jačanje međunarodne sigurnosti i stabilnosti, dok će paneli obuhvatiti teme od energetske otpornosti i migracijske politike do utjecaja umjetne inteligencije na diplomatiju i društvo.

Kao uvod u glavni program održava se i prvi Dubrovnik Youth Forum pod motom "Bridging Seas, Building Future", koji je okupio 30 mladih stručnjaka iz više od 20 zemalja.

Na otvaranju skupa učesnike su pozdravili hrvatski ministar nauke i obrazovanja Radovan Fuchs i državni sekretar Frano Matušić, istaknuvši važnost uključivanja mladih u rješavanje globalnih izazova i oblikovanje budućih međunarodnih politika.

Tokom petodnevnog programa učesnici Youth Foruma predstavit će prijedloge i preporuke za odgovor na savremene međunarodne izazove.

Dubrovnik Forum i ove godine potvrđuje ulogu Hrvatske kao domaćina jednog od najznačajnijih međunarodnih diplomatskih skupova u regiji, okupljajući svjetske zvaničnike i stručnjake oko pitanja od globalnog značaja.