Duško Zorić osuđen na 15 godina zatvora za zločine u Zecovima kod Prijedora Duško Zorić je osuđen za učešće u ubistvu pet civila u julu 1992. godine

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora, javlja Anadolu.

Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokom i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu, objavio je Detektor.

Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor, dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka.

Oštećeni se s imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

Zoriću je suđenje počelo 2015. godine u predmetu u kojem je bio optužen s Dušanom Milunićem i drugima, ali je postupak protiv njega je razdvojen krajem 2022. godine, nakon što je uhapšen u Njemačkoj zbog drugih krivičnih djela. Nakon izručenja iz Njemačke suđenje mu je nastavljeno, dok je postupak protiv Milunića i drugih u međuvremenu pravosnažno okončan.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH.

U Prijedoru su prije rata živjelo oko 50.000 Bošnjaka, a taj broj je 1996. godine spao na svega par hiljada što zapravo govori o tome da se radi o općini s najvećim procentom protjeranog stanovništva.