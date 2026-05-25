Dan kada je ubijena mladost: Više od tri decenije od masakra na tuzlanskoj Kapiji Porodice žrtava, građani i zvaničnici odali počast stradalima u jednom od najtežih zločina nad civilima tokom rata u BiH, dok osuđeni general Novak Đukić i dalje nije izručen Bosni i Hercegovini

SARAJEVO (AA) - Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti u Aleji mladosti u Tuzli obilježena je 31. godišnjica masakra na Kapiji, kada je 25. maja 1995. godine granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu usmrtila 71, a ranila više od 200 mladih ljudi, javlja Anadolu.

Prosječna dob ubijenih bila je samo 21 godina. Roditelji, članovi šire porodice, prijatelji, zvaničnici i brojni građani Tuzle jutros su se okupili u Aleji mladosti, kako bi obišli vječna počivališta 71 žrtve ubijene u masakru na Kapiji.

U tišini i boli, uz cvijeće, suze i sjećanja, odali su počast djeci i mladima čiji su životi prekinuti te kobne noći prije 31 godinu.

Sandro Kalesić najmlađa je žrtva masakra počinjenog na Kapiji u Tuzli, a u trenutku zločina imao je svega dvije i po godine.

"Mislim da je ovo prvi put da sam u ovom ceremonijalnom dijelu kada su delegacije i polaganje cvijeća. Sve se mijenja, pa što da ne promijenim i taj stav", rekao je Dino Kalesić, otac dvoipogodišnjeg Sandra, koji ranijih godina nije prisustvovao zvaničnom obilježavanju.

Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred Sudom BiH osuđen general Vojske RS Novak Đukić, koji je bio zapovjednik Taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji.

Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo.

Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj Danom žalosti na području Tuzlanskog kantona.

Na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. su ubijeni: Suzan Abdulismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Lejla Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ivana Bošnjaković, Elma Brguljak, Lejla Bučuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak Ćiro, Almasa Ćerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Dušić, Amir Đuzel, Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šemsa Hasečić, Alem Hidanović, Nedim Hodžić, Hasan Hrustanović, Adnan Hujdurović, Elvira Hurić, Almir Jahić, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbegović, Vesna Kurtalić, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adrijana Milić, Nešet Mujanović, Edin Mujabašić, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić, Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Rosić, Nihada Šišić, Armin Šišić, Senahid Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Aim Slijepčević, Savo Stjepanović, Jelena Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković i Adnan Zaimović.