Crna Gora se ovom odlukom pridružila malom broju evropskih zemalja koje su zakonski regulisale mogućnost menstrualnog odsustva kao dio mjera zaštite zdravlja žena na radnom mjestu

Crna Gora uvodi dva dana plaćenog menstrualnog odsustva mjesečno Crna Gora se ovom odlukom pridružila malom broju evropskih zemalja koje su zakonski regulisale mogućnost menstrualnog odsustva kao dio mjera zaštite zdravlja žena na radnom mjestu

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnosticiranom sekundarnom dismenorejom omogućava korištenje do dva dana plaćenog odsustva mjesečno, prenijeli su u ponedjeljak crnogorski mediji.

Pravo se odnosi na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse uzrokovane određenim ginekološkim oboljenjima, poput endometrioze, mioma, polipa i drugih organskih poremećaja koji mogu izazvati jake bolove, grčeve, mučninu, umor i druge tegobe.

Inicijativu za izmjene zakona u martu ove godine podnijela je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović, a prijedlog je prethodno jednoglasno podržan na sjednicama skupštinskih odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao i Zakonodavnog odbora.

U obrazloženju izmjena navodi se da je cilj adekvatno regulisanje zdravstvenog stanja žena sa sekundarnom dismenorejom, smanjenje predrasuda na radnom mjestu i uspostavljanje ravnoteže između zaštite zdravlja i profesionalnih obaveza.

Prema usvojenim izmjenama, ženama sa potvrđenom sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene spriječenosti za rad.

Sekundarna dismenoreja odnosi se na menstrualne tegobe uzrokovane ranije dijagnosticiranim ginekološkim oboljenjima, uključujući endometriozu, miome, upalne bolesti, polipe i sindrom policističnih jajnika.

Crna Gora se ovom odlukom pridružila malom broju evropskih zemalja koje su zakonski regulisale mogućnost menstrualnog odsustva kao dio mjera zaštite zdravlja žena na radnom mjestu.