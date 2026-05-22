Crna Gora: Uhapšena tri državljana SAD-a i jedan Britanac zbog pljačke skoro 100.000 eura

Policija u Kotoru uhapsila je tri državljana Sjedinjenih Američkih Država i jednog državljanina Ujedinjenog Kraljevstva zbog sumnje da su upotrebom sile opljačkali osobu i otuđili skoro 100.000 eura, saopštili su zvaničnici Crne Gore u petak.

Kako se navodi, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ spriječili su bijeg osumnjičenih iz zemlje i stavili ih pod kontrolu.

Uhapšeni su T.A.L. (25) iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, te američki državljani B.C.M. (41) iz Kalifornije, kao i J.D.F. (45) i D.M.T. (44) iz Teksasa. Oni su lišeni slobode po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Policija sumnja da su osumnjičeni 21. maja u mjestu Kavač kod Kotora, po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog na sastanak u hotel pod izgovorom trgovine kriptovalutama, gdje su mu uz upotrebu sile oduzeli veću količinu novca.

Nakon toga su, prema navodima policije, fizički napali žrtvu i pobjegli u pravcu Budve.

Istraga pokazuje da su u Budvi napustili vozilo korišteno u izvršenju krivičnog djela i nastavili kretanje taksijima, ali su ubrzo locirani.

Policijski službenici u Ulcinju zaustavili su osumnjičene u centru grada tokom pokušaja bijega, nakon čega su privedeni i sprovedeni u Kotor.

Prilikom pretresa kod njih je pronađeno i oduzeto 99.650 eura, 660 funti i 126 američkih dolara, osam predmeta nalik zlatnim polugama, određena količina novca za koji se sumnja da je falsifikovan, kao i predmeti pogodni za izvršenje napada.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu na dalje postupanje, saopštila je policija.