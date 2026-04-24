Crna Gora podigla starosnu granicu za penziju na 67 godina Izmjena Zakona o radu kojom se starosna granica vraća sa šezdeset i šeste na šezdeset sedam godina stupa na snagu. Time se izašlo u susret zahtjevima sindikata i potrebama tržišta rada, kazao je poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković

U susjednoj Crnoj Gori od danas, 24. aprila, stupaju na snagu izmjene Zakona o radu kojima se starosna granica za odlazak u penziju po sili zakona vraća sa 66 na 67 godina. Ova odluka, koja direktno utiče na tržište rada u regiji, izazvala je oštre polemike između tamošnje vlasti i opozicije, prenosi Anadolu.

Nurković, potpredsjednik Skupštine, kaže da je osnovni motiv za pomjeranje starosne granice za odlazak u penziju bio da se usliše zahtjevi sindikata i tržišta rada.

"Taj motiv je determinisao na kraju i sve nas koji smo podržali to u parlamentu. Zakon o radu se odnosi na privredna društva, na sve javne ustanove, izuzev javne uprave i smatram da se donekle izlazi u susret sindikatima, ali i potrebama tržišta rada", ističe Nurković, prenosi RTCG.

Ističe i da se time nadomješta nedostatak ljekara u bolnicama i domovima zdravlja.



U opoziciji pak to vide drugačije. Nikola Milović iz DPS-a kaže da se u Crnoj Gori sada dešava upravo ono na šta je njegova partija ranije ukazivala, da povećanje plata bez produktivnosti vodi u inflaciju i disbalans kada je u pitanju funkcionisanje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

"A kada imate takvu situaciju da imate napregnute javne finansije, onda će se svake godine povećavati granica za odlazak u samu penziju. Tako da građani Crne Gore u narednim godinama zbog ovakve ekonomske politike mogu samo očekivati da se starosna granica povećava", naglašava Milović.

Problem je, kaže Milović, i demografija i to što stanovništvo Crne Gore stari.

"Zbog toga što starimo, sem što se povećava i ova granica da bismo trebali duže da radimo, povećavaju nam se i troškovi Fonda zdravstva. To posljedično znači da će se produbljivati deficit i za Fond PIO i za Fond zdravstva, da će nas to više koštati, ali da ćemo sa druge strane morati duže da radimo", objašnjava Milović.

Za Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu, izmjene Zakona o radu i vraćanje starosne granice za odlazak u penziju na šezdeset i sedam godina više je političke nego ekonomske prirode.

"Ova naprasna izmjena, koja je onako poprilično prošla ispod radara, je vrlo moguće vezana za to da se sudijama u Crnoj Gori omogući da idu u penziju sa navršenih šezdeset sedam godina i mislim da je interes Vlade bio veći u tom smislu nego to što se Vlada odjednom dosjetila da treba omogućiti i drugim radnicima da oni idu sa šezdeset sedam godina u penziju", kazala je Mrdović.

Prvi dan primjene izmijenjenog Zakona o radu, kojim se starosna granica za prestanak radnog odnosa podiže na šezdeset i sedam godina, uz najmanje petnaest godina staža, je petak, 24. april.