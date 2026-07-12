Crna Gora: Jedna osoba poginula, 17 povrijeđeno u nesreći kombija na putu Kotor–Nikšić U akciji spašavanja učestvovalo je 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila

Jedna osoba je poginula, a 17 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Lipci na putu Kotor–Nikšić, kada je kombi sletio s kolovoza, javlja u nedjelju Radio-televizija Crne Gore (RTCG), pozivajući se na policijske izvore.

Prema riječima komandira Službe zaštite i spašavanja Kotor Maksima Mandića, ukupno 17 putnika zadobilo je povrede, dok je jedna osoba preminula u Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu.

U akciji spašavanja učestvovalo je 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Osim pripadnika Službe zaštite i spašavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bogoljub Brezić“ iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz Herceg Novog.

Mandić je zahvalio ekipama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć iz Kotora, Tivta i Herceg Novog, koje su povrijeđene transportovale u bolnicu u Risnu.

Iz policije je saopćeno da je do nesreće došlo kada je kombi sletio s puta. Udes je prijavljen u 13.40 sati, a saobraćaj na toj dionici je obustavljen.

Prema navodima očevidaca, među povrijeđenima su žena i dijete.