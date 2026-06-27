Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići saopćio je da je Pokret Samoopredjeljenje osvojio 47,13 posto glasova i 53 mandata

CIK objavio konačne rezultate izbora na Kosovu: Samoopredjeljenje 53 mandata, Srpska lista devet Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići saopćio je da je Pokret Samoopredjeljenje osvojio 47,13 posto glasova i 53 mandata

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova objavila je u subotu konačne rezultate parlamentarnih održanih 7. juna.

Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići saopćio je da je Pokret Samoopredjeljenje osvojio 47,13 posto glasova i 53 mandata, Demokratska partija Kosova 19,44 posto i 22 mandata, dok je Demokratski savez Kosova osvojio 16,69 posto glasova i 18 mandata, prenose lokalni mediji.

Alijansa je osvojila 6,74 posto glasova i sedam poslaničkih mjesta.

Srpska lista je osvojila 5,4 posto glasova i devet od deset mandata zagarantovanih Srbima.

Prema podacima objavljenim na web stranici CIK-a, Stranka Za slobodu, pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,67 posto glasova, odnosno jedan mandat od ukupno deset zagarantovanih predstavnicima srpske zajednice.

Preostalih deset mandata zagarantovano je predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica.

Radonjići je naveo da kandidati imaju pravo podnijeti žalbe Komisiji za žalbe i pritužbe u roku od 48 sati, odnosno od subote u 12.00 sati do ponedjeljka u 12.00 sati.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih se 100 mandata dodjeljuje strankama Albanaca, deset je zagarantovano predstavnicima Srba, a deset predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica.