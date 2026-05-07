CIK BiH: Opći izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra 2026. CIK BiH saopćio da se izbori raspisuju za Predsjedništvo BiH, državni parlament, entitetske i kantonalne skupštine

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donijela je u četvrtak odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u BiH 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra.

CIK BiH je saopćio da se izbori raspisuju za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za skupštine kantona u Federaciji BiH.

Na istoj sjednici usvojeno je Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2026. godine, te donesena odluka o zaključivanju Centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine.

CIK BiH je najavio i donošenje Pravilnika o provođenju Općih izbora 2026. godine, kao i odluke o izgledu, sadržaju i karakteristikama glasačkih listića za sve nivoe neposrednih izbora.