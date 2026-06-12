Evropska komisija ocijenila je da odluka Ljubljane jača povjerenje među članicama, dok vlasti tvrde da će sigurnost ostati očuvana uz efikasnije policijske mjere i regionalnu saradnju

Brisel i Hrvatska pozdravili ukidanje graničnih kontrola: Slovenija se vraća punoj primjeni Šengena Evropska komisija ocijenila je da odluka Ljubljane jača povjerenje među članicama, dok vlasti tvrde da će sigurnost ostati očuvana uz efikasnije policijske mjere i regionalnu saradnju

Evropska komisija pozdravila je odluku Slovenije da ukine privremene kontrole na unutrašnjim šengenskim granicama s Hrvatskom i Mađarskom, ocjenjujući da taj potez predstavlja važan korak u jačanju povjerenja među državama članicama EU, javlja Anadolu.

Slovenska vlada navodi da će sigurnost biti dodatno unaprijeđena kroz kompenzacijske mjere i pojačanu policijsku saradnju, dok će ukidanje kontrola istovremeno olakšati protok putnika i robe u regionu.

Evropski komesar za migracije Magnus Brunner danas je pozdravio odluku Slovenije o ukidanju kontrola na unutrašnjim šengenskim granicama. Prema njegovim riječima, ovo je još jedan dokaz da reforme usvojene na nivou EU jačaju povjerenje između država članica. Naime, Slovenija je prvi put od oktobra 2023. ukinula kontrole na svojim granicama sa Hrvatskom i Mađarskom.

Ministar unutrašnjih poslova Franci Matoz poručio je da sigurnost neće biti ništa manja, već bolja, zbog ukidanja kontrola.

Nakon što je prethodno nekoliko puta produžavala granične kontrole sa susjednim zemljama, vlada je na sjednici u četvrtak usvojila odluku o ukidanju privremenih ponovnih kontrola, rekavši da za to nema razloga, jer će se kontrole provoditi u boljim oblicima policijskog rada. Najavila je pojačanu primjenu kompenzacijskih mjera na unutrašnjim granicama sa Hrvatskom i Mađarskom i unutar svoje teritorije, i to na lokacijama koje predstavljaju povećan rizik od sekundarnih migracija i prekograničnog kriminala.

Ministar unutrašnjih poslova Franci Matoz uvjeravao je da sigurnost neće biti ništa manja zbog ukidanja kontrola, već naprotiv bolja. Posebno je spomenuo nasumične kontrole na osnovu analiza rizika i provedbu kompenzacijskih mjera, posebno na najvažnijim i sigurnosno osjetljivim tranzitnim rutama. Također smatra vrlo važnim da će se olakšati protok putnika i prekograničnog teretnog prometa na već preopterećenim slovenskim cestama.

Evropska komisija je prošle sedmice pozvala Sloveniju da ukine granične kontrole. Poziv je uputila i osam drugih članica Šengenskog prostora, uključujući Italiju i Austriju, koje vrše kontrole na granici sa Slovenijom.

I hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je odluku Vlade Slovenije o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike Šengena.

"Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprečavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti", dodao je.

Slovenija provodi granične kontrole sa Hrvatskom i Mađarskom od oktobra 2023. godine, a nedavno ih je produžila za još šest mjeseci, do 21. decembra ove godine.

Uvela ih je zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i povećane prijetnje terorizma, nakon što je Italija iz istih razloga uvela granične kontrole sa Slovenijom. Nedavno je također odlučila da ih ponovo produži.