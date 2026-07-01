Borbena moć 26: Bayraktar TB2 prvi put upotrijebio laserski navođenu bombu u Hrvatskoj vojsci Na završnoj vojnoj vježbi kod Slunja prikazan puni spektar sposobnosti Oružanih snaga Hrvatske i saveznika, posebno istaknuto operativno djelovanje besposadnog sistema Bayraktar TB2

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja održan je završni prikaz međunarodne vojne vježbe "Borbena moć 26", na kojem su Oružane snage Republike Hrvatske zajedno sa saveznicima prikazale združeno borbeno djelovanje i najnovije sposobnosti, pri čemu je u prvom planu bilo operativno djelovanje besposadnog sistema Bayraktar TB2.

Kako je saopćeno, Bayraktar TB2 je prvi put u okviru OSRH djelovao uporabom laserski navođene bombe na određeni cilj, čime je predstavljena nova sposobnost integracije besposadnih platformi u hrvatski odbrambeni sistem.

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić istaknuo je da vježba pokazuje puni spektar sposobnosti OSRH, od mornaričkih aktivnosti u akvatoriju oko Žirja do djelovanja ratnog zrakoplovstva, kopnenih snaga i besposadnih sistema na Slunju.

"Oružane snage Republike Hrvatske iz dana u dan postaju snažnije, bolje opremljene i uvježbanije", poručio je Anušić, dodajući da će se modernizacija i razvoj vojske nastaviti u skladu s NATO obavezama.

U vježbi su učestvovale i oružane snage više savezničkih i partnerskih država, uključujući Sloveniju, Crnu Goru, Italiju, Albaniju, Portugal, Kosovo i Sjedinjene Američke Države, kao i Nacionalnu gardu Minnesote.

Tokom završnog prikaza izvedena je združena ofanzivna operacija u kojoj su integrisani manevar, zračne i topničke snage, besposadni sistemi i precizna vatrena djelovanja.

Pored Bayraktara TB2, prikazana je i upotreba FPV dronova u kinetičkim napadima, kao i djelovanje višenamjenskih borbenih aviona Rafale, helikoptera Kiowa Warrior i UH-60M Black Hawk.

Zrakoplovi Rafale izveli su napade na ciljeve na zemlji, dok su helikopteri Kiowa Warrior djelovali raketama Hydra i teškim naoružanjem, uz kontinuiranu zračnu podršku i izviđanje.

Također je prikazana infiltracija specijalnih snaga helikopterom Black Hawk, kao i njihovo izvlačenje uz zračnu podršku, dok su FPV dronovi demonstrirali brze i precizne udare po ciljevima.

Nakon zauzimanja ciljeva, transportni avion C-130 Hercules izveo je zračnu opskrbu kopnenih snaga, uz zaštitu borbenih aviona Rafale Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Završnom prikazu prisustvovali su visoki državni i vojni zvaničnici Hrvatske i saveznika, uključujući predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, ministra odbrane Ivana Anušića, kao i predstavnike NATO saveznika i diplomatskog kora.