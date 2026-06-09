Koridor kroz Tursku, Siriju, Jordan i Saudijsku Arabiju uspješno funkcionira od 15. aprila, kazao je turski ministar trgovine

Bolat: Koridor Turska - Sirija - Zaljev postao ključna arterija regionalne trgovine tokom ratnih tenzija Koridor kroz Tursku, Siriju, Jordan i Saudijsku Arabiju uspješno funkcionira od 15. aprila, kazao je turski ministar trgovine

Tranzitni koridor Turska - Sirija - Jordan - Saudijska Arabija postao je kritično važan za regionalnu trgovinu zbog najnovijeg rata u Zaljevu, izjavio je u utorak turski ministar trgovine Omer Bolat, javlja Anadolu.

"Posljednji Zaljevski rat je pokazao da je tranzitni koridor Turska - Sirija - Jordan - Saudijska Arabija od vitalnog značaja i da ovaj koridor nastavlja uspješno funkcionisati od 15. aprila", rekao je Bolat novinarima u jugoistočnoj turskoj provinciji Gaziantep.

Njegove izjave uslijedile su nakon bilateralnog sastanka sa sirijskim ministrom ekonomije i industrije Mohammadom Nidalom al-Shaarom na marginama Samita gradskih ekonomija Anadolua Gaziantep - Halep, organizovanog pod vodstvom Anadolu, uz koordinaciju Ureda guvernera Gaziantepa, a čiji je domaćin bila Gradska općina Gaziantep.

Bolat je rekao da je Sirija prošla kroz težak 14-godišnji period, s velikim gubitkom života i široko rasprostranjenim razaranjima širom zemlje.

Rekao je da je u Siriji počeo novi i stabilan period nakon "revolucije 8. decembra", ali je naglasio da izgradnja nove države nije laka.

Turska, posebno pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, pružila je snažnu podršku Siriji u osiguravanju njenog političkog i teritorijalnog integriteta i uspostavljanju legitimne uprave, rekao je Bolat.

"Stvari u Siriji idu dobro. Kao i Turska, nakon revolucije 8. decembra, bili smo u stalnom kontaktu i sastancima kako bismo ubrzali ekonomski rad u Siriji i poboljšali trgovinu, investicije i slobodu transporta. U tom smislu, poduzeti su veliki koraci u trgovini", rekao je.

Bolat je naveo da povjerenje investitora raste kako se stabilnost u regiji poboljšava, dodajući da su u toku radovi na otvaranju novih proizvodnih pogona u Siriji.

Rekao je da turski i sirijski zvaničnici ostaju u kontaktu oko potpisivanja novog sporazuma o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.

Bolat je podsjetio da su Turska i Sirija u aprilu održale sastanak Zajedničkog ekonomskog i trgovinskog odbora (JETCO), na kojem je rečeno da je postignut veliki napredak u standardima, tehničkoj harmonizaciji, carinskoj saradnji, zajedničkim ulaganjima, modernizaciji carina, povećanju trgovine, učešću na međusobnim sajmovima i liberalizaciji tranzitne trgovine.

Podvukao je da je tranzitna trgovina sa svim zemljama Perzijskog zaliva preko Turske i Sirije sada postala moguća.

Bolat je rekao da se obim transporta između dvije zemlje također značajno povećao u skladu s rastućom trgovinom.

"Kada je Hormuški moreuz zatvoren, tranzitni koridor Turska - Sirija - Jordan - Saudijska Arabija postao je žila kucavica za zemlje Bliskog istoka i Zaljeva. Sada se razgovara o zajedničkim ulaganjima između Turske i Sirije. Postoje pripreme za slobodnu zonu i zajedničku industrijsku zonu", rekao je.

Bolat je dodao da će Samit o ekonomijama gradova Anadolu doprinijeti ubrzanju ekonomske integracije između Gaziantepa i Halepa.

Rekao je da je na sastanku s al-Shaarom pregledao ekonomske, trgovinske, transportne i carinske odnose između dvije zemlje.

Bolat je napomenuo da je jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda otvaranje poslovnica turskih banaka u Siriji, dok se razgovaralo i o ponovnom otvaranju carinskih prelaza Islahiye i Nusaybin.