Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza uhapšen u Kazahstanu, Zagreb očekuje izručenje Pavlek se sumnjiči za izvlačenje gotovo 30 miliona eura iz Hrvatskog skijaškog saveza

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je u petak da je bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhapšen u Kazahstanu, te da nakon policijske faze slijedi pravosudni postupak i ekstradicija.

Božinović je rekao da je hrvatska policija „intenzivno radila na predmetu od samog početka“, u saradnji s kazahstanskim institucijama i Interpolom, što je, kako je naveo, dovelo do hapšenja.

„Od samog početka hrvatska policija intenzivno je radila na ovom predmetu“, rekao je Božinović novinarima u Okučanima, gdje je prisustvovao obilježavanju godišnjice vojne operacije Bljesak.

Dodao je da je operativna saradnja s Kazahstanom intenzivirana početkom aprila, kada su šefovi Interpolovih ureda dvije zemlje razmijenili informacije o kretanju osumnjičenog.

Prema njegovim riječima, uoči zvanične potvrde iz Kazahstana policija je imala nezvanične informacije da bi hapšenje moglo uslijediti.

Božinović nije želio iznositi detalje o lokaciji hapšenja niti o eventualnoj pomoći koju je Pavlek mogao imati, ističući da je sada na potezu pravosuđe.

„Sada slijedi pravosudni dio priče“, rekao je ministar, dodajući da će nakon završetka ekstradicijskog postupka hrvatske institucije preuzeti dalji proces.

On je naveo da Kazahstan ima svoje pravne procedure koje moraju biti ispoštovane prije izručenja.

Govoreći o saradnji sa drugim državama, Božinović je rekao da je akcija s Kazahstanom bila „vrlo fokusirana i uspješna“, ali da Hrvatska ima dobru policijsku saradnju i s drugim zemljama.

Ministar je na kraju poručio da policijski posao nije završen hapšenjem, već da slijedi dalja istraga i međunarodna pravosudna procedura.