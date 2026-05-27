BiH: Uhapšen državljanin Crne Gore, osumnjičen za članstvo u grupi „Pink Panter"

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) uhapsili su u utorak državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, po potjernici raspisanoj 2019. godine.

Potjernicu je raspisalo Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo u okviru predmeta „Papirus“, zbog sumnje da je osumnjičeni počinio krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i falsifikovanje isprava.

Iz SIPA-e je saopćeno da se uhapšeni dovodi u vezu i sa međunarodnom kriminalnom grupom "Pink Panter."

Hapšenje je izvršeno jučer u koordinaciji sa Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, nakon čega je osumnjičeni, poslije kriminalističke obrade, predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo na daljnje postupanje.