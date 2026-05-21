BiH: U Srebrenici ekshumirani posmrtni ostaci žrtve nestale 1992. godine

Vesna Bešic
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su u četvrtak na lokalitetu sela Moćevići, na području općine Srebrenica, javlja Anadolu.
Prema informacijama kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da posmrtni ostaci pripadaju žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na području Bratunca nestala 1992. godine.
Nakon ekshumacije, posmrtni ostaci su prebačeni u Komemorativni centar u Tuzli, gdje će uslijediti njihova kriminalističko-tehnička i sudsko-medicinska obrada radi identifikacije žrtve uz pomoć DNK metode.
Ekshumacija je izvršena pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i prema naredbi Suda Bosne i Hercegovine.
Institut za nestale osobe BiH još uvijek traga za 449 žrtava s područja Bratunca. Do sada je identifikovano ukupno 1.767 žrtava. Ekshumacije su vršene na 418 lokacija, od čega su 32 bile masovne grobnice. U 15 masovnih grobnica pronađeni su posmrtni ostaci žrtava iz 1992. godine, dok su u preostalih 17 pronađene žrtve ubijene tokom 1995. godine.