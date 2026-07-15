Svečanosti su prisustvovali ambasador Turske u Sarajevu Emin Akseki, članovi porodica šehida i veterana 15. jula koji su doputovali u organizaciji TIKće, kao i predstavnici turskih institucija i organizacija koje djeluju u BiH

BiH: U Sarajevu obilježen 15. juli – Dan demokratije i nacionalnog jedinstva Turske Svečanosti su prisustvovali ambasador Turske u Sarajevu Emin Akseki, članovi porodica šehida i veterana 15. jula koji su doputovali u organizaciji TIKće, kao i predstavnici turskih institucija i organizacija koje djeluju u BiH

U organizaciji Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je održan program obilježavanja 15. jula – Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, javlja Anadolu.

Na programu upriličenom u Ambasadi Turske u Sarajevu odata je počast šehidima minutom šutnje i intonirana je nacionalna himna Republike Turske.

Svečanosti su prisustvovali ambasador Turske u Sarajevu Emin Akseki, članovi porodica šehida i veterana 15. jula koji su doputovali u organizaciji Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA), kao i predstavnici turskih institucija i organizacija koje djeluju u BiH.

Ambasador Akseki je u obraćanju iskazao rahmet za one koji su položili živote kao šehidi 15. jula, a veteranima je poželio dug i zdrav život.

„15. juli je bio projekat s ciljem da se Turska baci na koljena“, kazao je Akseki i nastavio:

„Planiran je vani, a namjera je bila da se provede u djelo s domaćim saradnicima. Ali, ni oni koji su pravili te planove, niti oni koji su ih provodili, nisu računali na to da Turska nikada nije poklekla i da nikada neće pasti na koljena. U noći 15. jula narod je ispisao epopeju. Ispisao ju je pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, zahvaljujući njegovoj čeličnoj volji.“

Akseki je istakao da se borba protiv terorističke organizacije FETO nastavlja s potpunom odlučnošću, te dodao da tu odlučnost pokazuju i u Bosni i Hercegovini.

Nakon komemorativne svečanosti u ambasadi, ambasador Akseki i delegacija koja ga je pratila posjetili su Šehidsko mezarje Kovači, gdje su proučili dovu za šehide. Vjerski program i dova također su upriličeni u istorijskoj Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

Programima na šehitlucima i u džamiji prisustvovao je i zamjenik predsjednika AK Partije i predsjednik Odbora za kulturu i umjetnost Huseyin Yayman.

U okviru aktivnosti obilježavanja ove godišnjice, Institut "Yunus Emre" u Sarajevu otvorio je na Baščaršiji izložbu fotografija fotoreportera Anadolu, koje autentično prikazuju događaje i dramatične trenutke zabilježene tokom pokušaja državnog udara 15. jula.