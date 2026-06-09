Tokom pretresa oduzete su automatske i lovačke puške, pištolji, minsko-eksplozivna sredstva, kao i veća količina municije i drugih predmeta povezanih s krivičnim djelima

BiH: U akciji policije uhapšeno 13 osoba, oduzeto oružje i eksploziv Tokom pretresa oduzete su automatske i lovačke puške, pištolji, minsko-eksplozivna sredstva, kao i veća količina municije i drugih predmeta povezanih s krivičnim djelima

Policija u BiH uhapsila je 13 osoba nakon pretresa na 16 lokacija na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka, gdje su pronađeni oružje, municija i eksplozivna sredstva.

Akciju su proveli pripadnici MUP-a Tuzlanskog kanton u saradnji s MUP-om entiteta Republika Srpska, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, s ciljem suzbijanja nedozvoljenog držanja oružja.

Tokom pretresa oduzete su automatske i lovačke puške, pištolji, minsko-eksplozivna sredstva, kao i veća količina municije i drugih predmeta povezanih s krivičnim djelima.

Osumnjičeni će nakon obrade biti predati nadležnom tužilaštvu.