BiH: U akciji policije uhapšeno 13 osoba, oduzeto oružje i eksploziv

Zlatan Kapic
09. juni 2026.•Ažuriranje: 09. juni 2026.
Policija u BiH uhapsila je 13 osoba nakon pretresa na 16 lokacija na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka, gdje su pronađeni oružje, municija i eksplozivna sredstva.
Akciju su proveli pripadnici MUP-a Tuzlanskog kanton u saradnji s MUP-om entiteta Republika Srpska, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, s ciljem suzbijanja nedozvoljenog držanja oružja.
Tokom pretresa oduzete su automatske i lovačke puške, pištolji, minsko-eksplozivna sredstva, kao i veća količina municije i drugih predmeta povezanih s krivičnim djelima.
Osumnjičeni će nakon obrade biti predati nadležnom tužilaštvu.