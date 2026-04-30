BiH: Privatni avion prinudno sletio na planini Vlašić, nema povrijeđenih

Privatni avion prinudno je u četvrtak sletio na području planine Vlašić u centralnoj Bosni i Hercegovini uslijed tehničkog kvara, a u incidentu nije bilo povrijeđenih, potvrdio je za Anadolu glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.

Zatečena lica nisu prihvatila medicinsku pomoć, a na mjestu incidenta nisu im utvrđene vidljive povrede, pojasnio je Karadža.

Prema prvim informacijama, letjelica je jutros poletjela iz Slovačke, a pripada jednom aeroklubu i koristi se za obuku pilota.





Fotografije s mjesta događaja koje su prenijeli mediji u BiH pokazuju da avion prilikom slijetanja nije pretrpio značajna oštećenja.

Nadležne službe izašle su na teren, a u toku je utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do prinudnog slijetanja.